Тренер рассказал, что нужно есть на завтрак, чтобы похудеть

Завтрак должен быть правильным и сбалансированным, чтобы не повредить фигуру. От такого приема пищи отказываться нельзя. Следует помнить, что здоровый завтрак - это ключевое начало дня.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Завтрак должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. А также должна присутствовать клетчатка.
Например, это крупа, которая долго варится - не быстрого приготовления. Сюда относится плющевая овсянка, может быть гречка. Качественная цельнозерновая крупа должна вариться 15 - 20 минут.
Такой завтрак - это отличный источник сложных углеводов, там присутствует растительный белок и клетчатка. Также можно отварить два яйца - это эталонный источник белка, а в желтке присутствует животный жир, который полезен и нужен организму.
"Далее добавляем нарезку овощную, можем еще добавить авокадо - это растительный жир и получается, что в таком завтраке есть углеводы, белок, клетчатка и жир", - написал тренер.
Давно известно, что завтрак пропускать нельзя, ведь это важный прием пищи. Вот главные преимущества завтрака:
Регулярные и своевременные завтраки могут уменьшить количество ночных приемов пищи и перекусов, что крайне важно, поскольку большинство людей наименее активны вечером.
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