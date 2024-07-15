Тренер рассказал, что нужно есть на завтрак, чтобы похудеть

Что есть на завтрак

Завтрак должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. А также должна присутствовать клетчатка.

Например, это крупа, которая долго варится - не быстрого приготовления. Сюда относится плющевая овсянка, может быть гречка. Качественная цельнозерновая крупа должна вариться 15 - 20 минут.

Такой завтрак - это отличный источник сложных углеводов, там присутствует растительный белок и клетчатка. Также можно отварить два яйца - это эталонный источник белка, а в желтке присутствует животный жир, который полезен и нужен организму.

"Далее добавляем нарезку овощную, можем еще добавить авокадо - это растительный жир и получается, что в таком завтраке есть углеводы, белок, клетчатка и жир", - написал тренер.

Преимущества завтрака

Давно известно, что завтрак пропускать нельзя, ведь это важный прием пищи. Вот главные преимущества завтрака:

люди, которые завтракают, потребляют больше основных питательных веществ, которые необходимы для здорового тела и образа жизни

люди становятся стройнее тех, кто пропускает завтрак

завтрак способствует когнитивным функциям - он улучшает концентрацию и стимулирует физическую активность

завтрак обеспечивает многими питательными веществами организм детей

Регулярные и своевременные завтраки могут уменьшить количество ночных приемов пищи и перекусов, что крайне важно, поскольку большинство людей наименее активны вечером.