Тренер рассказал, когда нужно ходить в продуктовый магазин во время похудения

Не все походы в продуктовый магазин одинаковы, особенно когда речь идет о потере веса. Чтобы не поддаваться соблазну, стоит знать, в какое время лучше всего ходить в продуктовый магазин для похудения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

После того, как вы поели

Голодные покупки в магазине (например, после посещения спортзала, сразу после пробуждения или непосредственно перед обедом) могут затруднить сопротивление соблазнительной еде.

Тренер Джонатан Вальдес рассказал, что никогда не стоит делать покупки голодными, поскольку это может привести к импульсивным покупкам.

Всегда убедитесь, что вы ели относительно недавно, прежде чем идти в магазин. Когда мы голодны, то обычно принимаем менее обдуманные и более импульсивные решения.

Если вы сыты и довольны, вы, скорее всего, примете правильные решения и будете придерживаться своих планов.

Идите в магазин после того, как составили список

Важно составить определенный список покупок, прежде чем зайти в магазин. Заранее планируя, вы сразу найдете вещи, которые вам действительно нужно приобрести. Таким образом вы избежите бесцельного блуждания по магазину.

Если вы делаете покупки из списка, вы больше сосредоточены на поиске конкретных товаров и меньше поддаетесь всем рекламным трюкам в магазине и на упаковках.

В частности, если вы этого не сделаете, то можете вообще отказаться от здоровой пищи и выбрать что-то в последнюю минуту.

Непиковые часы

Необходимо разумно определить дни и время, когда вы идете в продуктовый магазин.

Отсутствие толпы даст вам больше времени, чтобы искать продукты и читать этикетки. Стоит также избегать ходить в магазин во время обеденного перерыва или сразу после окончания рабочего дня.

Подумайте о покупках в интернете

Покупка продуктов в интернете становится все более популярной, и это не только удобный способ шопинга, но и может быть полезным для вашего здоровья. Вот несколько преимуществ онлайн-покупок:

контроль за выбором продуктов - онлайн-магазины позволяют детально ознакомиться с составом товаров, сравнивать продукты по калорийности и составу

минимизация соблазнов - покупая продукты онлайн, вы уменьшаете риск импульсивных покупок нездоровой пищи, ведь в магазине вы не отвлекаетесь на прилавки со сладостями или чипсами

экономия времени - онлайн-шопинг позволяет сэкономить время, не тратя его на походы по магазинам. Это позволяет сосредоточиться на более полезных активностях и лучше планировать свое питание

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