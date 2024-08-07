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Тренер рассказал, как быстро похудеть, не считая калорий

Как похудеть и не считать калории (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При похудении нужно следить за своим питанием. Однако, не все хотят постоянно считать калории и весить еду. Чтобы этого не делать и не поправиться, нужно питаться интуитивно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Как не считать калории и худеть

По словам эксперта, для того чтобы начать питаться интуитивно, нужно иметь определенные знания.

В частности, нужно какое-то время продукты взвешивать и считать калории.

Нужно понимать, сколько калорий вы потребляли, сколько нужно потреблять для получения веса или похудения. Нужно знать, сколько в том или ином продукте есть белков, жиров или углеводов.

Когда вы это делаете изо дня в день целый месяц, то потом производится привычка и вы уже интуитивно на глаз будете знать, сколько имеет калорий тот или иной продукт.

Калорийные нежирные продукты

Рис - энергетическая ценность: 200 ккал

Рис - это источник углеводов с высокой калорийностью, который значительно поможет тем, кто хочет набрать вес. Одна чашка белого риса содержит около 200 калорий, 44 г углеводов и очень мало жира.

Фасоль - энергетическая ценность: 200 - 300 ккал

Многие избегающие красного мяса компенсируют калории и белок, употребляя в пищу бобовые, особенно фасоль. Фасоль предлагает высокое потребление калорий и углеводов с очень небольшим количеством жира.

Кефир - энергетическая ценность: 53 ккал

Это ферментированный молочный напиток, похожий на питьевой йогурт, с удивительно высоким содержанием белка и низким содержанием жира: 11 граммов белка на чашку и 0 граммов жира.

Кроме того, как и другие молочные продукты, кефир богат кальцием, который полезен для здоровья костей.

Тунец - 130 ккал

Тунец - это отличный вариант калорийного продукта без жира, который может стать хорошей альтернативой жареной куриной грудки или лосося в салате. Эта консерва содержит 20 г белка и всего 3 г жира в порции на 100 г.

Высококалорийные фрукты

К высококалорийным фруктам относятся:

  • бананы (88 ккал)
  • сливы (46 ккал)
  • абрикосы (48 ккал)
  • манго (58 ккал)
  • виноград (130 ккал)

Сухофрукты

Сухофрукты - это высококалорийные продукты без жира, богатые антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой.

Некоторые из сухофруктов:

  • чернослив (256 ккал)
  • изюм (234 ккал)
  • курага (215 ккал)

 

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