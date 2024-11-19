Тренер рассказал, как похудеть на 10 килограммов без походов в спортзал

Чтобы похудеть и прийти в форму, не требуется абонемент в спортзал и модное оборудование. Тренер рассказал, что действительно поможет сбросить вес дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Доменик Анджелино рассказал о способах, которые помогут похудеть на 10 килограммов без абонемента в спортзал.
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