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Тренер рассказал, как похудеть на 10 килограммов без походов в спортзал

Тренер рассказал, как похудеть без походов в спортзал (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы похудеть и прийти в форму, не требуется абонемент в спортзал и модное оборудование. Тренер рассказал, что действительно поможет сбросить вес дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Доменик Анджелино рассказал о способах, которые помогут похудеть на 10 килограммов без абонемента в спортзал.

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