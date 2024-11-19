Тренер рассказал, как похудеть на 10 килограммов без походов в спортзал

Чтобы похудеть и прийти в форму, не требуется абонемент в спортзал и модное оборудование. Тренер рассказал, что действительно поможет сбросить вес дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Доменик Анджелино рассказал о способах, которые помогут похудеть на 10 килограммов без абонемента в спортзал.

Соблюдайте питательную диету

Прежде всего, следует обратить внимание на свой рацион, поскольку он играет решающую роль в похудении.

Не нужно делать диету сверхсложной, технической или непосильной. Просто определите места в своем рационе, где вы можете заменить продукты, которые вы обычно едите, менее калорийными версиями.

К примеру, если вы любите делать бутерброды, найдите способ заменить свой хлеб менее калорийным.

Делая такие маленькие шаги, вы сможете легче похудеть при помощи низкокалорийных товаров.

Установите эффективные привычки

Сформируйте продуктивные привычки, которые будут держаться и помогать вам продвигаться к целям.

По словам эксперта, для людей, не имеющих абонемента в спортзал, главное то, где они занимаются. Итак, найдите место, где вы можете выполнять свои занятия фитнесом.

Это может быть пространство в вашем доме, в соседнем парке или где угодно, где вам нравится.

"Люди часто совершают ошибку, планируя тренироваться дома в зоне, которую они используют для отдыха", - отметил эксперт.

Тренируйтесь три-пять дней в неделю

Старайтесь заниматься от трех до пяти дней в неделю. Чем больше вы тренируетесь, тем больше калорий вы сожжете и быстрее потеря веса.

Выделение достаточного времени для отдыха и восстановления между занятиями имеет важное значение для восстановления и прогресса мышц.

Если вы новичок в тренировке, начните с тренировки три дня в неделю. Затем постепенно увеличивайте время.

Инвестируйте в доступное оборудование для домашних тренировок

Тренировки с личным весом могут быть эффективными, но вы можете приобрести доступное оборудование для домашних тренировок.

Можно приобрести не дорогие гантели, чтобы тренировать мышцы. К тому же можно рассмотреть велотренажер или беговую дорожку, чтобы помочь выполнять кардиотренировку, когда погода не позволяет заниматься на улице.

Включите прогресс в свои тренировки

Прогресс является ключевым, если вы хотите похудеть. По мере того, как вы становитесь более подготовленными, ваша способность выполнять работу будет расти. Это значит, что вы сможете увеличивать интенсивность и продолжительность тренировок с течением времени.