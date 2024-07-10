Тренер рассказал, как меньше есть и быстро похудеть

Что поможет меньше есть

Если вы твердо решили, что хотите похудеть, но есть одна проблема - понимание того, что нужно меньше потреблять калорий, чем нуждается организм. Это для того, чтобы зайти в дефицит и начать худеть.

Тренер рассказал, что позволит сохранить те же объемы пищи, но при этом уменьшить калорийность рациона как минимум на 500 ккал. Если до этого вы сильно не переедали, то, скорее всего, вы получите дефицит и начнете худеть, или как минимум - не будете дальше набирать вес.

Белки и жиры

Меню должно состоять из ключевых нутриентов - белки и жиры.

В независимости от того, какая у вас цель стоит, каждый день следует потреблять все эти нутриенты, поскольку каждый за что-то отвечает и таким образом рацион сбалансирован.

Для похудения белки нужно потреблять вдвое больше, а именно - 1,5 г на килограмм.

Также 90% людей белки не подбирают, 30% энергии из них уходит на их же переваривание и усвоение поэтому даже если вы и поправились, то вряд ли из-за них.

Жиры - это самый калорийный нутриент. Дневная норма - 50 г жира (400 ккал). Большинство людей с лишним весом легко днем потребляют 100-150 г жира. Тогда вы только из жиров получаете лишние 400-800 ккал.

"Выбираем нужные белковые продукты, но не более 5% жирности, вообще акцент не делайте на жирах и не думайте постоянно об орехах, авокадо, жирных сортах рыбы, вы и так без того всего и без подсчета всегда будете легко набирать свою норму жиров", - написал Юрий Попко.

Влияние спорта и активности

Если нет возможности или желания заниматься в спортзале, то домашние тренировки станут отличной альтернативой. Существует несколько вариантов тренировок, позволяющих сжечь около 600 ккал.