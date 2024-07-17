Тренер рассказал, как люди себе вредят во время похудения

Сон так же важен для похудения, как диета и физические упражнения. Если вы пытаетесь похудеть, недосыпание может свести на нет ваши усилия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Здоровое питание и тренировка не будет эффективна, если вы не наладите сон.
Если вы спите меньше 7-8 часов, то шансы поправиться, получить ожирение, диабет 2 типа существенно возрастают.
Если вы не выспались, то тело не может как следует распоряжаться полученными калориями и тем более регулировать концентрацию сахара в крови. Чрезмерно высокий уровень сахара (глюкоза) в крови очень вреден и отрицательно влияет на весь организм.
Чтобы бороться с высоким уровнем глюкозы, существует гормон инсулин. Он помогает клеткам впитывать эту глюкозу и тратить, когда клетки перестают реагировать на инсулин, уровень сахара растет и не может снизиться до безопасного.
Хроническое недосыпание считается одним из основных факторов, способствующих развитию диабета 2 типа и сокращает жизнь людей примерно на 10 лет.
Когда вы недосыпаете, это приводит к перееданию и ожирению и не потому, что вы едите, потому что бодрствуете, все гораздо хуже.
Когда человек недосыпает, то на 300 ккал все больше потребляет.
Такие же изменения в питании фиксируют, когда человек в течение 10 дней спит 5-6 часов в сутки. Люди, которые не досыпают, то за год съедают на 70,000 ккал и полнеют на 5-7 кг.
Недосыпание повышает в организме концентрацию эндоканабиноидов, химического вещества, действие которого похоже на действие конопли (наркотика). Что в свою очередь вызывает желание что-нибудь пожевать.
Когда уровень эндоканабиноидов увеличивается одновременно с колебанием лептина и грелина из-за недостатка сна, то шансов не переесть у вас нет.
Если человека полностью лишить сна на 8 часов, то его энергозатраты вырастут на 147 ккал, поэтому теория, что мы спим, чтобы сэкономить энергию не имеет смысла.
При недосыпании организм выбрасывает избыток кортизола, а тот в свою очередь способствует размножению "плохих" бактерий, которые отравляют микробиом.
Тренер отметил, какая бы ни была ваша диета, если вы не будете высыпаться, то о красивом теле забудьте.
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