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Тренер рассказал, почему при похудении у женщин уменьшаются ягодицы

Фото: Почему у женщин уменьшаются ягодицы во время похудения (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто при похудении женщины жалуются, что вместе с потерянными килограммами, у них уменьшается грудь, а также упругость ягодиц. Почему так происходит и как этому помочь?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Юрия Попко в Facebook.

Почему при похудении исчезает задница?

Когда женщины начинают худеть, они обычно надеются сохранить желаемые формы. Однако во многих случаях ягодицы уменьшаются вместе с общей потерей веса. Почему? Дело в том, что состав ягодиц может существенно различаться у каждой дамы. Основными компонентами являются жир и мускулы. Те, у кого в ягодицах преобладает жир, обычно теряют объемы во время похудения. У тех, кто имеет больше мышечной ткани, ягодицы сохраняют форму даже при дефиците калорий.

Генетика и состав тканей

Как и в случае с грудью, состав ягодиц определяется генетикой. Девушки с преимущественно жиром в ягодицах замечают существенное уменьшение объема во время похудения. У девушек, у которых значительную часть составляют мышцы, уменьшение происходит не столь резко. К сожалению, в последнем случае выявляются единицы, поэтому уменьшение ягодиц при потере веса - распространенная проблема.

Что поможет сохранить объем ягодиц при похудении?

Чтобы сохранить форму, важно совмещать похудение с силовыми тренировками. Упражнения с отягощением помогают поддерживать мышцы даже на дефиците калорий, что позволяет не только лучше держать объем, но и придать ягодицам желаемую форму. Целесообразно выполнять такие упражнения, как приседания со штангой, выпады с дополнительным весом, жим ногами, румынскую тягу, мост бедрами и т.д. Для заметного результата требуются регулярные занятия и большие весы, легкие гантельки на 5-10 кг не дадут необходимой нагрузки.

Как сделать красивые формы?

Создание мышечной основы требует времени и систематических тренировок: для формирования крепких ягодиц из мышц может потребоваться 2-4 года упорной работы. Только такая "подлинная" форма, построенная на мышцах, а не на жировых отложениях, не будет исчезать с каждым похудением. Она остается стабильной даже при изменении веса, а тело выглядит подтянутым и упругим.

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