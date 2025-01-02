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Тренер рассказал, без чего вы никогда не сможете похудеть

Четверг 02 января 2025 09:49
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Тренер рассказал, без чего вы никогда не сможете похудеть Фото: Как похудеть навсегда (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Хотите потерять вес и не знаете как? Для того, чтобы похудеть раз и навсегда, нужно изменить свой образ жизни. И главное правило - похудение должно приносить удовольствие, а не стать очередным стрессом.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Почему человек гедонистичен?

Человек - существо, которое стремится к удовольствию. Мы испытываем радость, предвидя приятные события, и, наоборот, расстраиваемся, ожидая что-то неприятное. Именно поэтому большинство попыток похудения заканчиваются неудачей. Ограничения, диеты и вынужденные тренировки часто превращают процесс в сплошной дискомфорт.

Например, до начала похудения вы могли радоваться утреннему кофе с конфетой или дружеским посиделкам. А теперь: конфета запрещена, посиделки заменены на тренировки, и это вызывает только раздражение. В результате, человек возвращается к старым привычкам, которые хоть и вредят фигуре, но приносят удовольствие.

Как сделать процесс похудения приятным?

Залог успеха - отсутствие запрещенных продуктов. Вы можете есть любимую еду, но в умеренных количествах. Вместо диеты, которая "наказывает", создайте рацион, который радует. Утренний кофе, вкусный завтрак, любимое блюдо - все это остается с вами.

Тренировки тоже должны приносить удовольствие. Найдите активность, которая вам нравится, слушайте любимую музыку и отслеживайте прогресс. Трудно? Да. Но если тренировка драйвовая, вы будете ждать ее с нетерпением.

Важно также находить время для других приятных моментов. Например, вечерняя прогулка с аудиокнигой или фруктовый ужин. Каждый ваш день должен быть наполнен ожиданием приятных вещей.

Когда похудение перестает быть испытанием, а становится источником удовольствия, оно превращается в привычку. Со временем этот стиль жизни изменит вашу самоидентичность: вместо человека, который борется с лишним весом, вы станете тем, кто ведет здоровый и радостный образ жизни.

Быть здоровым и стройным - это хорошо. Но быть здоровым, стройным и счастливым - это лучше всего. Сделайте процесс похудения приятным, и вы не только достигнете результата, но и сохраните его навсегда.

Напомним, что названа вещь №1, которая нужна для потери веса.

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