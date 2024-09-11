Тренер рассказал, влияет ли количество выпитой воды за день на похудение

Сколько пить воды в день

По словам эксперта, существует норма 30 мл на 1 кг веса.

"Эта норма разработана для лежачих больных, которые не могут сообщить о жажде. По этому расчету человеку с весом 70 кг нужно выпить 2 л воды в сутки. А другому человеку к примеру весом 130 кг с 30 мл уже посчитает норму 4 л и более. Это может навредить, поскольку нагрузка будет на почки, сосуды и сердце, которым и без того тяжело", - говорится в сообщении.

Поэтому важно помнить, как такой единой четкой нормы потребления нет, лучше всего ориентироваться по двум критериям:

﻿﻿﻿ощущение жажды

﻿﻿﻿цвет мочи (является надежным показателем достаточной гидрации) - она должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды

Также оказывает влияние температура окружающей среды, влажность, а также физическая активность. Поэтому во время тренировок пейте воду, но не пол литра за раз, а во время тренировки. Это даст заряд бодрости и вы не будете "засыпать".

Кроме того, в суточную норму воды следует считать все напитки, первые блюда, а также воду, содержащуюся в овощах и фруктах, а там до 90% (например, арбуз).

Поэтому обычному человеку, который ведет умеренный образ жизни, следует выпивать 1 л чистой воды, а затем подбирать из напитков, блюд и продуктов. Также около 300 мл воды появляется в процессе обмена веществ.

Когда пить

Всем известна популярная рекомендация выпивать стакан теплой воды натощак, кто-то добавляет еще сок лимона, по желанию.

Опять же, мнения расходятся, одни говорят, что это полезно, а именно "включает" в работу желудочно-кишечный тракт, способствует выделению желчи, а это способствует процессу пищеварение.

"Хотите пейте утром натощак за 15 мин до еды, а также перед каждым приемом пищи - хотите нет, ориентируйтесь по собственным ощущениям, также напишите о своих собственных наблюдениях. Старайтесь равномерно в течение дня распределять норму воды", - отметил тренер.

Можно ли запивать еду

Есть мнение, что вода разбавляет желудочный сок, тем самым усложняя пищеварение. Однако уровень РН не изменяется из-за попадания воды в желудок.

Поэтому жидкость не мешает перевариванию пищи. Организм сам регулирует кислотность желудочного сока.

Напротив вода нужна для лучшего пищеварения, ведь пока еда слабо смочена, ее сложно переварить, хотя любая еда содержит в себе ту же воду в большей или меньшей степени.

Как вода влияет на похудение

Эксперт отметил, даже если вода и улучшает пищеварение, то вы точно не похудеете от нее, поскольку за это отвечает суточная норма калорий.

В течение дня можете выпивать столько воды, сколько вам хочется. Но после 20:00 ее объем лучше снизить, чтобы утром не было отеков.