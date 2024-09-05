Тренер рассказал, можно ли есть картошку при похудении и как полезно приготовить

Что нужно знать о картофеле

По словам эксперта, Украина входит в ТОП 3 стран мира по количеству, которое выращивает. Также занимает 2 место в рейтинге стран по количеству потребления - примерно 120 кг в год в среднем потребляет один человек.

"Во Франции есть сорта картофеля стоимостью 22-25 тысяч гривен за килограмм, я не ошибся в цифрах (название La Bonnotte)", - говорится в сообщении.

К тому же большой плюс картофеля в том, что он хранится долго и его можно есть круглый год.

С примитивной точки зрения, картофель - это углевод. Часто картофель приравнивают при составлении рациона к крупам и макаронам, хотя если взять 100 г гречки - это 350 ккал, а 100 г картофеля - 88 ккал.

Чем полезен картофель

В результате картофеля можно употребить много, поскольку калорийность относительно низкая на фоне круп, хотя высока на фоне других овощей. К тому же она надолго дает сытость.

То есть если съесть картофель и круассан, то после картофеля будете сыты несколько часов, а после круассана уже через пол часа будете хотеть есть, хотя это два углевода.

Картофель богат калием, регулирующим артериальное давление.

Если у вас часто судороги, это свидетельствует о том, что есть нехватка калия в организме, а он находится в кожуре картофеля.

Также в картофеле немало витамина С, особенно в молодом. Овощ богат клетчаткой, которая полезна нашей пищеварительной системе.

К тому же в овощах много крахмала, а он очень быстро превращается в глюкозу и приравнивается к употреблению сладкого. А это не хорошо для поджелудочной, а также вредно для людей, у которых диабет и инсулинорезистентность.

Условно говоря, крахмал в картофеле можно разделить на два вида: быстро усваивающийся и превращающийся в глюкозу и медленный (устойчивый).

"Лайфхак, если сварить картофель в мундирах, а это лучший способ приготовления его в плане пользы (вспоминаем о калии в кожуре) и дать картофелю остыть, то там образуется стойкий крахмал. Проще говоря, устойчивый крахмал не расщепляется в тонком кишечнике, а достигает толстого, где становится едой для полезных бактерий", - отметил тренер.

Во время трапезы картофелем следует добавлять овощи, поскольку благодаря клетчатке стабилизируется уровень глюкозы в крови, особенно если продукты имеют высокий гликемический индекс.

Симптомы отравления картофелем

Если часто есть картофель, то риск заработать диабетом увеличивается на 6-7%. Категорически не стоит есть проросший и зеленый картофель, так как он содержит соланин. Это ядовитый гликоалкалоид, производимый в растениях семейства пасленовых. Он может быть найден в любой части растения - в листьях, плодах, стеблях и картофеле.

Симптомы отравления включают тошноту, понос, рвоту, желудочные спазмы, воспаление горла, головную боль и головокружение.

В больших дозах отравление соланин приводит к смерти.

Сорта картофеля, используемые в сельском хозяйстве, проверяются на содержание соланина и в большинстве из них концентрация ниже 0,2 мг на грамм.

Но в картофеле, лежащем на свете, концентрация соланина может достигать до 1 мг/г, а также больше. В таком случае одной неочищенной картофелины может быть достаточно для отравления.

50-80% этого яда находится в зеленой шелухе, поэтому такой картофель для приготовления в мундирах точно не годится.

Как нельзя готовить картошку

Также очень важно, как картофель готовить, чем больше его разваривать, тем больше гликемический индекс будет.

Например, пюре - ГИ 90, а в мундире ГИ 65. Не путайте калорийность картофеля в мундирах с фри, которая на 100 г имеет под 300 ккал, а вареная 88 ккал.

К тому же, если к пюре добавить пол пачки масла, то калорийность сразу становится в 3-5 раз больше за счет жира.

Поэтому самый полезный способ приготовления картофеля - в мундире и потреблять в охлажденном виде.