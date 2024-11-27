Тренер объяснил, можно ли похудеть, если употреблять растительный белок

Животный против растительного: что говорит наука

Животный белок усваивается более чем на 95%, тогда как растительный - в среднем на 80-90%. Разница есть, но не так критична, чтобы считать растительный белок непригодным.

Относительно "неполноценности" растительного белка подразумевается отсутствие или недостаточность определенных незаменимых аминокислот - тех, которые организм не может синтезировать сам и должен получать из пищи.

Их восемь: лейцин, изолейцин, валин, триптофан, фенилаланин, треонин, лизин, метионин. Растительные белки иногда имеют ограниченное количество определенных аминокислот, например лизина в белом хлебе или метионина в овсянке.

Как устранить проблему с белком?

Решение есть, это разнообразное питание. Сочетание различных источников растительного белка обеспечивает организм всеми необходимыми аминокислотами.

Почему употребление белка так важно?

Белок - это строительный материал для организма. Все гормоны, ферменты, мышцы и даже ваша ДНК созданы благодаря белкам. Но не стоит впадать в крайности. Сбалансированное питание, включающее как растительные, так и животные источники белка - оптимальный путь к здоровью.

Поэтому не нужно "зарисовывать" растительный белок как "неполноценный". Он вполне способен обеспечить ваш организм всем необходимым, если вы кушаете по-разному. Не ограничивайтесь одним мясом или только овощами - держите баланс, и все будет хорошо!