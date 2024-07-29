Тренер рассказал, можно ли пить кофе при здоровом питании и похудении

Кофе при здоровом питании

По словам эксперта, все люди очень индивидуально реагируют на кофе.

У одних она может вызвать повышенное сердцебиение, у других - расстройства с пищеварением или депривацию сна, то есть им сложно уснуть.

Однако есть люди, которые пьют и 3-5 кофе в день и она никак не влияет на них, то есть они могут даже спать и даже могут пить ее перед сном. У таких людей все нормально с пищеварением и нет тревожности.

Тренер отметил, что в целом можно пить кофе при здоровом питании, но все это индивидуально.

Можно ли пить кофе на голодный желудок

Желудок - это орган, который может выдерживать присутствие многих различных веществ, в частности, вредных. Слизистая покрыта слоем защитной слизи, который защищает ее от соляной кислоты, необходимой для переваривания пищи.

У людей, у которых есть рефлюксная болезнь (когда часть кислого желудочного содержимого возвращается в пищевод), кофе натощак может вызвать изжогу.

Хочу добавить, что изжогу у людей, у которых не смыкается сфинктер между пищеводом и желудком (кардиальный сфинктер), может вызвать не только возвращенную в пищевод пищу, но и любые кислые продукты, минеральную воду и просто наклон туловища.

Кофе ускоряет перистальтику, поэтому полезен для тех, у кого закрепи.

Важно, что умеренное потребление кофе (1 - 3 чашки в день) не оказывает негативного влияния на артериальное давление у большинства людей, в том числе и у больных артериальной гипертензией.

Слишком много кофеина может повлечь за собой усиление тревоги, нервозность, нарушение сна, головные боли, ускорение сердцебиения, повышение кровяного давления, нарушение сердечного ритма.

Кому нельзя пить кофе

Осторожными с употреблением кофе нужно быть людям, у которых уже есть такие нарушения, как сердечная аритмия, приступы тошноты, заболевания желудочно-кишечного тракта, неврозы, бессонница, тревожность.

Эффект от кофе начинает действовать через 15-20 минут и сохраняется около двух часов.