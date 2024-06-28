Тренер рассказала, почему не получается накачать ягодицы мечты

Основные причины

По словам эксперта, не удастся накачать ягодицы, если есть гиперлордоз, сутулость, сколиоз, наличие спазмов и зажимов, а также постоянная боль в пояснице.

При этих проблемах возникает гипомобильность тазобедренного сустава, который является главным в накачке ягодиц, а также он вызывает гипотонус главной ягодичной мышцы.

Также проблемы с осанкой могут влиять на:

наличие постоянных отеков

появление второго подбородка

отсутствие приятных ощущений во время интима

выпуклый живот

обвисшая грудь

головные боли

Неправильные упражнения

Чтобы накачать попу, часто используют приседания и выпады. Это упражнения, позволяющие работать с большими весами и хорошо нагружающие весь низ тела.

Однако за счет того, что вы разгибаете колени, часть погрузки идет мышцы на передней стороне бедра, которые ответственны за эти движения.

Чтобы погрузить только ягодичные мышцы, нужно делать упражнения, в которых бедра разгибаются под нагрузкой, а колени при этом остаются в одном положении.

Недостаточная нагрузка

Чтобы мышцы росли, они должны работать до усталости.

Если вы тренируетесь с легкими гантелями или вообще без веса, может потребоваться около 20-30 раз в подходе, чтобы обеспечить достаточную нагрузку.

Также учитывайте, что со временем организм адаптируется к погрузке и мышцы перестают расти. Поэтому нужно равномерно увеличивать вес.

Мало белка и углеводов

Для наращивания мышц тела нужен строительный материал - белок, поступающий в организм с пищей. Также необходимы углеводы: они обеспечивают выработку анаболических гормонов, необходимых для роста мышц.

Выбирайте продукты, богатые клетчаткой: каши, целозерновой хлеб, овощи и несладкие фрукты.