Тренер разнес в пух и прах миф о полезном масле, в который верят все

Оливковое и подсолнечное масла обычно равняются здоровым продуктам, но все дело в количестве потребленного продукта.

Полезно ли употреблять такие масла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка.

Полезно ли для похудения употреблять масло?

Виктор сообщил, что любое масло - это наиболее плотно упакованная энергия, то есть чистый жир. В этих продуктах очень много калорий, что, конечно, мешает потере веса.

Мандзяк отметил, что многие диетологи уверяют, что чем экзотичнее масло, тем оно лучше для похудения. Это совсем не соответствует действительности.

По его словам, люди гордо поливают овощи оливковым маслом, называя это ЗОЖ-салатом, при том, что в столовой ложке любого масла в 7 раз больше калорий, чем в "сахаре к кофе".

Чрезмерное количество жира в организме портит здоровье, а похудение оздоровлю, отмечает тренер.

А количество жира в организме зависит от калорийности рациона.

"Мы растем в ширину, не из-за нездоровой пищи, а из-за слишком большого количества попадающих в тело калорий худеем не благодаря правильному питанию, а лишь тогда, когда в тело поступает слишком мало калорий с едой", - рассказал эксперт.

Мы должны формировать свой рацион не на основе концепции здоровых продуктов, которая для каждого имеет свое значение, а на основе цельной пищи. Это натуральные продукты, прошедшие минимальную промышленную обработку, такие как овощи, фрукты, мясо, рыба, крупы, бобы и молочные продукты с низким содержанием жира.

"Вообще нет плохих или хороших продуктов. Просто одни способствуют снижению калорийности рациона, но менее вкусны, другие – способствуют увеличению калорийности рациона, но более вкусны. Масло относится ко вторым: она делает пищу более вкусной, но плохо насыщает и способствует перееданию. Нужно дозировать в рационе, особенно если есть склонность к излишнему весу", - резюмировал Виктор.

Эти продукты богаты белком, клетчаткой и водой и содержат небольшое количество калорий. Благодаря этим свойствам они хорошо насыщают, что, в свою очередь, помогает избежать переедания. Более того, такая пища содержит множество полезных веществ, что является дополнительным преимуществом.

Выбирая цельные продукты, мы не только улучшаем питание, но и поддерживаем общее состояние здоровья.