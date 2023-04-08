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Тренер раскритиковал популярный метод похудения. Эту ошибку допускает каждый

Спортивные коктейли на самом деле не способствуют похудению (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Спортивные коктейли очень популярны среди людей, которые стремятся похудеть. В описании этих напитков указано, что именно они помогают сбросить лишние килограммы. Впрочем, так ли это?

О том, почему не стоит пить спортивные коктейли для похудения, пишет тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram.

Что в составе спортивных коктейлей

"Сейчас многие компании предлагают коктейли. Обычно это баночки по 450-500 мл, в которых 15-20 порций. Стоимость колеблется от 800 до 1500 грн. Производители утверждают, что такие коктейли - это сбалансирован полноценный прием пищи. А также они помогают похудеть и контролировать вес тела", - говорит эксперт.

Попко отмечает, что такие коктейли рассчитаны на людей, которые не ориентируются в том, от чего появляется лишний вес.

"В составе данных коктейлей белок как основа, углеводы, немного жиров может быть, витамины, минералы и клетчатка. Я такие коктейли называю "функциональные", потому что у них есть всего понемногу", - объясняет тренер.

По его словам, спортсмены потребляют исключительно белковые коктейли без примесей.

"Но если вы полноценно питаетесь, набираете свою норму белков, жиров и углеводов из продуктов, вам не нужен никакой комбикорм дополнительно покупать", - говорит Попко.

Тренер рекомендует лучше выпить 400 мл молока и получите из него нужную дозу белка. Или можно съесть 50 граммов куриного филе. Это будет даже дешевле, чем порция коктейля.

"Правда в коктейлях еще есть пищевые волокна, витамины с минералами, но если посмотрите на количество всего, то большинство списка будет наравне 20-30% дневной нормы. Пищевых волокон - 10%. Лучше съешьте ложку бобовых и получите больше волокон", - советует тренер.

Некоторые коктейли могут содержать коллаген, но если не хватает белков в рационе, то этот коллаген "не дойдет до кожи".

Что не так со спортивными коктейлями

"Дело в том, что ни один из этих коктейлей никакого отношения не имеет к похудению. А то, что пишут производители - это маркетинг, чтобы продать товар по завышенной цене. Такие коктейли просто дополнительный источник белка для тех, кто не хочет есть много белковых продуктов", - говорит Юрий.

Данные коктейли можно потреблять в качестве перекусов, или когда хочется чего-нибудь вкусненького. Но точно не нужно их покупать с целью похудеть.

Тренер отмечает, что для потери веса нужно создать дефицит калорий.

Раньше мы рассказывали о том, как избавиться от жира на животе.

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