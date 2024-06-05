RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть

Фото: Когда ложиться спать, чтобы не толстеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Все знают, что хороший сон - это залог нашего здоровья, но не все верят, что это столь важно. Недосыпание повышает аппетит, голод и тягу к калорийной пище, а контроль поведения усугубляет, что отрицательно влияет на массу тела.

Когда нужно ложиться спать, чтобы не толстеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Когда нужно ложиться спать?

Виктор объяснил, что у человека есть железа эпифиз. Она вырабатывает гормон сна мелатонина. Это происходит ночью, когда нет солнечного света.

Во время, когда мы не спим, в мозгу накапливается аденозин - вещество, отвечающее за усталость. Если вы не спите в течение, например, 16 часов, у вас производится аденозин.

Когда вы ложитесь спать - у вас синтезируется гормон сна мелатонин.

Тренер подчеркивает, что спать человеку нужно не менее 8 часов, а вот когда это будет - это ваше дело. Также очень важно ложиться каждый день в одно и то же время.

"Для здоровья важно не, когда ты ложишься спать, а регулярность и достаточность сна. Ты должен ложиться в одно и то же время каждую ночь и спать достаточно", - сообщил Мандзяк.

По словам эксперта, вы можете начинать свое утро в любое время, когда вам это комфортно, но главное условие достаточно высыпаться.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниепохудение