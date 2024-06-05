Тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть

Когда нужно ложиться спать?

Виктор объяснил, что у человека есть железа эпифиз. Она вырабатывает гормон сна мелатонина. Это происходит ночью, когда нет солнечного света.

Во время, когда мы не спим, в мозгу накапливается аденозин - вещество, отвечающее за усталость. Если вы не спите в течение, например, 16 часов, у вас производится аденозин.

Когда вы ложитесь спать - у вас синтезируется гормон сна мелатонин.

Тренер подчеркивает, что спать человеку нужно не менее 8 часов, а вот когда это будет - это ваше дело. Также очень важно ложиться каждый день в одно и то же время.

"Для здоровья важно не, когда ты ложишься спать, а регулярность и достаточность сна. Ты должен ложиться в одно и то же время каждую ночь и спать достаточно", - сообщил Мандзяк.

По словам эксперта, вы можете начинать свое утро в любое время, когда вам это комфортно, но главное условие достаточно высыпаться.