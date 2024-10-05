Тренер назвал продукты, которые нужно заменить в рационе, чтобы быстрее похудеть

Какие продукты заменить в рационе

По словам эксперта, необязательно с первого дня кардинально менять свои привычки, отказываться от половины продуктов и переходить на огурцы с гречкой и постное куриное филе, потому что организм начнет сопротивляться.

"Для тех, у кого все "запущено" - предлагаю погружаться в мир сбалансированного питания постепенно, а дальше уже отшлифовывать свое меню и работать более точечно", - говорится в сообщении.

Майонез и сметану следует заменить нежирным йогуртом. Калорийность сметаны/майонеза должно бить 200/600 ккал на 100 г, а йогурта 50-100 ккал. На крайний случай следует брать сметану 10%-15%.

"3 майонезом так не получится, поскольку настоящий майонез имеет жирность от 50%, поэтому либо минимизируйте его потребление, либо замените нежирной сметаной или йогуртом", - добавил тренер.

Кетчуп заменяем томатной пастой или свежими томатами. В кетчупе ориентировочно 4 чайные ложки сахара на 100 г.

Сладкий йогурт с наполнителем заменяйте классическим. В йогуртах с наполнителями около 2 чайных ложек сахара на каждые 100 мл.

﻿Молоко следует выбирать из 1% жирности. А соки, компоты и газированные воды заменяйте обычной водой, можно добавить туда лимон.

Белый хлеб замените диетическими хлебцами или ржаным хлебом/цельнозерновым. Это уменьшит содержание сахара, а также принесет больше пользы в виде клетчатки и витаминов/минералов.

﻿Масло сливочное выбирайте из 76% жирности, там больше воды, зато меньше жира и калорий, а еще лучше замените авокадо, там 20% жиров. Так вы снизите калорийность намазки на хлеб в 4 раза.

На чем жарить еду

Тренер также советует приобрести дозатор для масла в виде спрея. Для жарки лучше подходит масло топленое, или ГХИ - это одно и то же, кокосовое, рафинированное масло, оливковое, но старайтесь жарить минимально.

﻿Конфеты и тортики заменяйте ягодами, фруктами - там меньше калорий и присутствуют витамины и клетчатка.

Колбасы, сосиски и полуфабрикаты заменяем свежим мясом и рыбой. Это будет в разы полезнее, будет больше белка, меньше жиров и значительно дешевле и будет насыщать лучше.

﻿Белый рис заменяем коричневым, нешлифованным, там есть минералы и клетчатка и надолго сытость. ﻿Пасту, которая разваривается, заменяем итальянской из твердых сортов пшеницы.

Если часто едите рыбу, выбирайте почаще нежирные сорта, там меньше калорий. Но 2 раза в неделю старайтесь есть наоборот жирные, они богаты Омега 3.

Как готовить еду

Следует изменить способ приготовления, переставайте регулярно жарить на растительном масле. Это уменьшит калорийность исходного блюда, впитывающего в себя это калорийное масло.

Также это будет меньше вредить здоровью, особенно если вы неправильно подобрали масло. Лучше запекать, готовить и варить на пару.

"Иногда можете пожарить, если очень хотите, но выкладывайте блюдо на салфетку после, чтобы лишнее масло оно впиталось", - отметил эксперт.

Если придерживаться этих рекомендаций, то большая вероятность, что калорийность рациона уменьшится минимум на 300-500 ккал. Тогда вы получите недостаток калорий и начнете худеть.

К тому же следует добавить минимум 1 час ходьбы в день и тогда уже будет дефицит в 500-700 ккал каждый день.