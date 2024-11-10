Тренер назвал ошибку во время приготовления пищи, которая разрушит все усилия похудеть

Потеря веса может быть сложным и продолжительным процессом. Тренер назвал одну распространенную пищевую ошибку, приводящую к лишним килограммам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского тренера Томаса Уайтхеда.
По его словам, это распространенная ошибка, которая приводит к увеличению калорий блюда.
Томас посоветовал начать взвешивать и отслеживать каждый продукт, который вы едите.
Хлопья для завтрака обогащены питательными веществами, но некоторые из них содержат большое количество сахара и кусочки шоколада, что не самый здоровый способ начать день.
Это высококалорийная пища, содержащая большое количество жиров и углеводов. Люди, часто употребляющие фаст-фуд, имеют большой риск набора веса и ожирения.
Причина в том, что фаст-фуд содержит высокое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови.
Он содержит множество жиров и калорий. Употребление большого количества майонеза связано с риском развития ожирения. Если вы хотите похудеть, лучше избегать майонеза и использовать более здоровые альтернативы.
Соки и напитки из фруктов хотя и содержат витамины и минералы, но также богаты сахаром и калориями. Потребление большого количества соков и фруктовых напитков может привести к набору веса.
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