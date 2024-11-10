Тренер назвал ошибку во время приготовления пищи, которая разрушит все усилия похудеть

Чего следует избегать

По его словам, это распространенная ошибка, которая приводит к увеличению калорий блюда.

Томас посоветовал начать взвешивать и отслеживать каждый продукт, который вы едите.

Какие продукты не стоит есть во время похудения

Сладкие каши и хлопья с шоколадом

Хлопья для завтрака обогащены питательными веществами, но некоторые из них содержат большое количество сахара и кусочки шоколада, что не самый здоровый способ начать день.

Фаст-фуд

Это высококалорийная пища, содержащая большое количество жиров и углеводов. Люди, часто употребляющие фаст-фуд, имеют большой риск набора веса и ожирения.

Причина в том, что фаст-фуд содержит высокое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови.

Майонез

Он содержит множество жиров и калорий. Употребление большого количества майонеза связано с риском развития ожирения. Если вы хотите похудеть, лучше избегать майонеза и использовать более здоровые альтернативы.

Соки

Соки и напитки из фруктов хотя и содержат витамины и минералы, но также богаты сахаром и калориями. Потребление большого количества соков и фруктовых напитков может привести к набору веса.