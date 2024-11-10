Тренер назвал ошибку во время приготовления пищи, которая разрушит все усилия похудеть

Потеря веса может быть сложным и продолжительным процессом. Тренер назвал одну распространенную пищевую ошибку, приводящую к лишним килограммам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского тренера Томаса Уайтхеда.

Чего следует избегать

Гуру похудения поделился видео, на котором он держал два одинаковых стейка. По его словам, оба блюда абсолютно одинаковы.

Однако он заявил, что блюдо в одной тарелке имеет 1200 калорий, а другое только 600.

Объяснил он это тем, что использовал маленькую чашку оливкового масла для приготовления пищи, что добавило дополнительных 600 калорий и 68 г жира.

Для 600 калорийного блюда Томас использовал примерно четверть количества оливкового масла. Это 12 мл, что составляет всего 100 калорий.

По его словам, это распространенная ошибка, которая приводит к увеличению калорий блюда.

Томас посоветовал начать взвешивать и отслеживать каждый продукт, который вы едите.

"Недооценка количества калорий, которые вы потребляете из "безвредных" маленьких калорий, таких как кулинарное масло, является гарантированным способом замедлить ваш прогресс похудения", - добавил эксперт.

Какие продукты не стоит есть во время похудения

Сладкие каши и хлопья с шоколадом

Хлопья для завтрака обогащены питательными веществами, но некоторые из них содержат большое количество сахара и кусочки шоколада, что не самый здоровый способ начать день.

Фаст-фуд

Это высококалорийная пища, содержащая большое количество жиров и углеводов. Люди, часто употребляющие фаст-фуд, имеют большой риск набора веса и ожирения.

Причина в том, что фаст-фуд содержит высокое количество насыщенных жиров и трансжиров, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови.

Майонез

Он содержит множество жиров и калорий. Употребление большого количества майонеза связано с риском развития ожирения. Если вы хотите похудеть, лучше избегать майонеза и использовать более здоровые альтернативы.

Соки

Соки и напитки из фруктов хотя и содержат витамины и минералы, но также богаты сахаром и калориями. Потребление большого количества соков и фруктовых напитков может привести к набору веса.