Тренер назвал пять простых и действенных способов быстро похудеть

5 способов похудеть

Старайтесь больше двигаться

Нет более простого и приятного способа сжечь калории от ходьбы. В час быстрой ходьбы можно сжечь до 250 калорий. Тренер советует ходить именно быстро, потому что 10 тысяч шагов в быстром темпе сожгут больше калорий, чем то же количество шагов, пройденых не спеша.

Гуляйте в разных местах как можно больше, и ваш мозг будет просить повторить это снова и снова.

Употребляйте невкусную пищу первой

По словам эксперта, чем более полезная и диетическая еда - тем она менее вкусная. Старайтесь употреблять диетическую пищу в начале трапезы.

"Пусть "первыми ложками" будут овощи, фрукты, нежирное мясо или какая-нибудь каша. Мозг запомнит этот приятный опыт, и сделает вывод, что помидор не такая уж и гадость, а со временем ты вообще это полюбишь", - сообщил Виктор.

Если вы сначала заполняете желудок некалорийной пищей, то на бесполезные вкусности в нем остается меньше места.

Не покупайте неполезную еду

Усложните себе доступ к продуктам, которые следует ограничить, и упростите путь диетической пищи.

Вымойте овощи, порежьте, поставьте в холодильник на заметном месте. Фрукты и ягоды должны украшать стол. Шоколадки и булочки не должны находиться в вашем постоянном поле зрения, употребляйте их редко.

Пейте много воды

Многие люди имеют привычку утолять жажду калорийными напитками, от Фанты до всяких соков. А это лишние, пустые калории, да еще с большим количеством фруктозы, которые плохо насыщают и приводят к перееданию. Пейте воду, кофе, чай, можно с подсластителями.

Включайте в рацион много белка

Белок - самый сытный макронутриент. Сжигает много калорий, чтобы усвоиться, а потом еще и вывестись из организма. Он сжигается менее эффективно в организме, чем жиры и углеводы. Мускулатуру бережет и просто необходим для здоровья. Употребляйте яйца, бобовые, рыбу, молочные продукты, мясо.