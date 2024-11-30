Тренер назвал 2 правила в похудении, которые уберегут вас от срывов

Питание играет критическую роль в нашей жизни. Она не только обеспечивает энергию, но и влияет на продолжительность жизни, качество самочувствия и способность противостоять болезням. Среди множества советов и диетологических трендов есть два простых, но научно обоснованных принципа, которые помогут каждому поддерживать здоровье: не переедать и получать из пищи все необходимое.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Ожирение - это один из главных факторов, который снижает качество и продолжительность жизни.
Основная причина накопления жира - избыток калорий: когда организм получает больше энергии, чем тратит. Но что делать, чтобы не переедать? Отказаться от любимых продуктов? Постоянно голодать? Диетологи говорят: нет.
Это баланс между здоровым питанием и удовольствием. Оно предполагает:
Такой подход позволяет избежать жестких запретов, часто приводящих к срывам. Вы остаетесь сытыми и довольными своим питанием.
Наш организм нуждается в ключевых веществах для нормального функционирования:
Правило 80/20 помогает обеспечить все эти потребности.
Среди споров по поводу лактозы, глютена или "вредности" мяса существуют основы, не вызывающие сомнений в науке о питании:
Не переедайте. Контролируйте потребление калорий, ведь это залог здорового тела.
Получайте все необходимые вещества из пищи. Сбалансированный рацион гарантирует, что ваш организм будет работать без сбоев.
Правило 80/20 - это не жесткая диета, а комфортный способ сохранять баланс между здоровьем и удовольствием. Следуя этому подходу, можно не только поддерживать вес, но и получать удовольствие от жизни.
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