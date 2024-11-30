Тренер назвал 2 правила в похудении, которые уберегут вас от срывов

Почему важно не переедать?

Ожирение - это один из главных факторов, который снижает качество и продолжительность жизни.

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет второго типа;

рак;

ожирение печени (гепатоз);

апноэ во сне;

нарушение либидо, бесплодие;

болезни опорно-двигательного аппарата.

Основная причина накопления жира - избыток калорий: когда организм получает больше энергии, чем тратит. Но что делать, чтобы не переедать? Отказаться от любимых продуктов? Постоянно голодать? Диетологи говорят: нет.

Решение - это правило 80/20.

Это баланс между здоровым питанием и удовольствием. Оно предполагает:

80% рациона должны составлять цельные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба, яйца, крупы, бобовые, молочные продукты. Эти продукты богаты водой, белком, клетчаткой и низкой калорийностью, что обеспечивает сытость.

должны составлять цельные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба, яйца, крупы, бобовые, молочные продукты. Эти продукты богаты водой, белком, клетчаткой и низкой калорийностью, что обеспечивает сытость. 20% калорий можно оставить на любимое лакомство: шоколад, печенье, снеки или даже колбасу. Важно употреблять их умеренно.

Такой подход позволяет избежать жестких запретов, часто приводящих к срывам. Вы остаетесь сытыми и довольными своим питанием.

Наш организм нуждается в ключевых веществах для нормального функционирования:

незаменимых аминокислот из белков;

из белков; жирных кислот (омега-3 и омега-6);

(омега-3 и омега-6); витаминов и минералов (кальция, железа, магния, цинка и т.п.);

(кальция, железа, магния, цинка и т.п.); пищевых волокон для здоровья кишечника.

Правило 80/20 помогает обеспечить все эти потребности.

Среди споров по поводу лактозы, глютена или "вредности" мяса существуют основы, не вызывающие сомнений в науке о питании:

Не переедайте. Контролируйте потребление калорий, ведь это залог здорового тела.

Получайте все необходимые вещества из пищи. Сбалансированный рацион гарантирует, что ваш организм будет работать без сбоев.

Правило 80/20 - это не жесткая диета, а комфортный способ сохранять баланс между здоровьем и удовольствием. Следуя этому подходу, можно не только поддерживать вес, но и получать удовольствие от жизни.