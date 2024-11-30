Тренер назвал 2 правила в похудении, которые уберегут вас от срывов
Питание играет критическую роль в нашей жизни. Она не только обеспечивает энергию, но и влияет на продолжительность жизни, качество самочувствия и способность противостоять болезням. Среди множества советов и диетологических трендов есть два простых, но научно обоснованных принципа, которые помогут каждому поддерживать здоровье: не переедать и получать из пищи все необходимое.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Почему важно не переедать?
Ожирение - это один из главных факторов, который снижает качество и продолжительность жизни.
- сердечно-сосудистые заболевания;
- диабет второго типа;
- рак;
- ожирение печени (гепатоз);
- апноэ во сне;
- нарушение либидо, бесплодие;
- болезни опорно-двигательного аппарата.
Основная причина накопления жира - избыток калорий: когда организм получает больше энергии, чем тратит. Но что делать, чтобы не переедать? Отказаться от любимых продуктов? Постоянно голодать? Диетологи говорят: нет.
Решение - это правило 80/20.
Это баланс между здоровым питанием и удовольствием. Оно предполагает:
- 80% рациона должны составлять цельные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, рыба, яйца, крупы, бобовые, молочные продукты. Эти продукты богаты водой, белком, клетчаткой и низкой калорийностью, что обеспечивает сытость.
- 20% калорий можно оставить на любимое лакомство: шоколад, печенье, снеки или даже колбасу. Важно употреблять их умеренно.
Такой подход позволяет избежать жестких запретов, часто приводящих к срывам. Вы остаетесь сытыми и довольными своим питанием.
Наш организм нуждается в ключевых веществах для нормального функционирования:
- незаменимых аминокислот из белков;
- жирных кислот (омега-3 и омега-6);
- витаминов и минералов (кальция, железа, магния, цинка и т.п.);
- пищевых волокон для здоровья кишечника.
Правило 80/20 помогает обеспечить все эти потребности.
Среди споров по поводу лактозы, глютена или "вредности" мяса существуют основы, не вызывающие сомнений в науке о питании:
Не переедайте. Контролируйте потребление калорий, ведь это залог здорового тела.
Получайте все необходимые вещества из пищи. Сбалансированный рацион гарантирует, что ваш организм будет работать без сбоев.
Правило 80/20 - это не жесткая диета, а комфортный способ сохранять баланс между здоровьем и удовольствием. Следуя этому подходу, можно не только поддерживать вес, но и получать удовольствие от жизни.
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