Тренер назвала простой и бесплатный метод похудения

Как ходьба поможет похудеть

Кроме того, ходьба в основном сжигает жир, а не углеводы, что приводит к более быстрой потере жира.

К тому же ежедневная скорая прогулка может ободрить ваше тело, поднять настроение и облегчить повседневную деятельность.

Короткая прогулка после еды способна снизить уровень сахара в крови. 15-минутная прогулка трижды в день (после завтрака, обеда и ужина) улучшает уровень сахара в крови больше, чем 45-минутная прогулка в другое время в течение дня.

Когда вы устали, то прогулка может стать для вас эффективным зарядом энергии. Она увеличивает поток кислорода через тело, повышает уровень кортизола, адреналина и норадреналина (гормоны, поднимающие уровень энергии).

Ходьба омолаживает

Благодаря ходьбе вы можете себя чувствовать моложе. Затрачивая кучу денег на процедуры по уходу за лицом или массажи, вы должны понять, что это не заменит здоровый образ жизни.

Сосредоточение внимания на ходьбе для здоровья действительно может создать оптическую иллюзию того, что вы моложе. Когда вы ходите с приподнятой головой и вытянутой спиной, ваша осанка улучшается.