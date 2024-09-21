Вот почему вы не можете похудеть! Названа "скрытая" причина

Почему вы можете не худеть

Эксперты соглашаются, что потеря веса происходит, когда организм испытывает дефицит калорий, то есть вы тратите больше калорий, чем потребляете.

Персональный тренер из Британии Хлоя Томас сообщила, что этот дефицит может вызвать так называемую "метаболическую адаптацию".

"Ваш метаболизм замедляется в ответ на уменьшение потребления калорий", – сказала Хлоя.

Эта адаптация может осложнить продление или поддержание потери веса. Эксперт утверждает, что у каждого есть своя "конечная точка".

Под влиянием состава тела, скорости метаболизма, генетики и регуляции аппетита этот маркер отражает вес, при котором организм функционирует на наиболее стабильном, оптимальном уровне.

Хотя ваш вес может несколько колебаться в ответ на изменения в привычках жизни или факторах окружающей среды, организм обычно защищает этот диапазон веса с помощью механизмов, регулирующих чувство голода, расход энергии и накопление жира.

Этот защитный механизм активируется, когда мы отклоняемся слишком далеко от этой точки, и, несмотря на все наши усилия, наше тело противостоит потере веса.

Еще одна причина, почему ваши килограммы стоят - это приоритет кардиотренировок над силовыми.

Фитнес-эксперт и онлайн-тренер Ривер Харди говорит, что силовые тренировки должны быть основой любого фитнес-режима.

"Кардио - это отличный дополнительный инструмент, чтобы сжечь лишние калории и привести к большему дефициту, чем тот, который они сейчас испытывают только благодаря питанию. Но важнейшей частью любых тренировок является поднятие весов", - сказал он.

Хотя силовые тренировки могут не сразу сжечь столько калорий, сколько кардиотренировки, они формируют мышечную ткань, для поддержания которой со временем требуется больше энергии и калорий.

"Вам не нужно тратить свое драгоценное время на часы кардиотренировок в тренажерном зале. Во время силовых тренировок вы можете сосредоточиться на определенных мышцах, которые вы можете тонизировать и создать форму", - добавляет эксперт.