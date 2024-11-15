Тренер назвала лучший кардиотренажер, помогающий быстро похудеть

Как беговые дорожки помогают похудеть

Доктор философии, регулярные сердечно-сосудистые упражнения имеют решающее значение для похудения и улучшения общего состояния здоровья.

Такие аэробные нагрузки, как быстрая ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, помогают увеличить частоту сердечных сокращений, сжигать калории и ускорять метаболизм, являющийся жизненно важными компонентами для сброса ненужных килограммов.

Современные беговые дорожки часто оснащены цифровыми мониторами, показывающими ваш прогресс, такие как расстояние и время.

Есть ряд противопоказаний для занятий на беговой дорожке. Нельзя тренироваться при наличии каких-либо заболеваний в острой форме или при обострении хронических патологий.

Противопоказаниями являются бронхиальная астма, сердечная и легочная недостаточность, заболевания сердца. Бег противопоказан людям с остеохондрозом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, травмами.

Поэтому при имеющихся любых проблемах со здоровьем следует проконсультироваться с врачом.