Тренер назвала лучший кардиотренажер, помогающий быстро похудеть

Когда речь идет о потере веса, то лучшим тренажером для похудения являются беговые дорожки. Тренер назвала все плюсы и минусы такого тренажера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Как беговые дорожки помогают похудеть

Доктор философии, физиолог, тренер по фитнесу и эксперт по питанию Крис Мором рассказала, что регулярные сердечно-сосудистые упражнения имеют решающее значение для похудения и улучшения общего состояния здоровья.

Такие аэробные нагрузки, как быстрая ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, помогают увеличить частоту сердечных сокращений, сжигать калории и ускорять метаболизм, являющийся жизненно важными компонентами для сброса ненужных килограммов.

Исследование 2021 показало, что беговые дорожки являются самым эффективным способом сжигания жира во время тренировок по сравнению с эллиптическими тренажерами. Вероятно, это связано с универсальностью беговой дорожки, позволяющей совмещать ходьбу и бег.

Бег на беговой дорожке (фото: Freepik)

Некоторые беговые дорожки позволяют имитировать разные рельефы местности, добавляя разнообразия вашим тренировкам.

Современные беговые дорожки часто оснащены цифровыми мониторами, показывающими ваш прогресс, такие как расстояние и время.

Использование беговых дорожек для интервальных тренировок может принести еще больше пользы для здоровья. В частности, чередование периодов высокоинтенсивного бега и активного восстановления (ходьба) может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и сжечь множество калорий.

Кому нельзя заниматься на беговой дорожке

Есть ряд противопоказаний для занятий на беговой дорожке. Нельзя тренироваться при наличии каких-либо заболеваний в острой форме или при обострении хронических патологий.

Противопоказаниями являются бронхиальная астма, сердечная и легочная недостаточность, заболевания сердца. Бег противопоказан людям с остеохондрозом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, травмами.

Поэтому при имеющихся любых проблемах со здоровьем следует проконсультироваться с врачом.