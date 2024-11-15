ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тренер назвала лучший кардиотренажер, помогающий быстро похудеть

Пятница 15 ноября 2024 18:01
UA EN RU
Тренер назвала лучший кардиотренажер, помогающий быстро похудеть Тренер назвала тренажер, который помогает похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда речь идет о потере веса, то лучшим тренажером для похудения являются беговые дорожки. Тренер назвала все плюсы и минусы такого тренажера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Как беговые дорожки помогают похудеть

Доктор философии, физиолог, тренер по фитнесу и эксперт по питанию Крис Мором рассказала, что регулярные сердечно-сосудистые упражнения имеют решающее значение для похудения и улучшения общего состояния здоровья.

Такие аэробные нагрузки, как быстрая ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде, помогают увеличить частоту сердечных сокращений, сжигать калории и ускорять метаболизм, являющийся жизненно важными компонентами для сброса ненужных килограммов.

Исследование 2021 показало, что беговые дорожки являются самым эффективным способом сжигания жира во время тренировок по сравнению с эллиптическими тренажерами. Вероятно, это связано с универсальностью беговой дорожки, позволяющей совмещать ходьбу и бег.

Тренер назвала лучший кардиотренажер, помогающий быстро похудетьБег на беговой дорожке (фото: Freepik)

Некоторые беговые дорожки позволяют имитировать разные рельефы местности, добавляя разнообразия вашим тренировкам.

Современные беговые дорожки часто оснащены цифровыми мониторами, показывающими ваш прогресс, такие как расстояние и время.

Использование беговых дорожек для интервальных тренировок может принести еще больше пользы для здоровья. В частности, чередование периодов высокоинтенсивного бега и активного восстановления (ходьба) может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и сжечь множество калорий.

Кому нельзя заниматься на беговой дорожке

Есть ряд противопоказаний для занятий на беговой дорожке. Нельзя тренироваться при наличии каких-либо заболеваний в острой форме или при обострении хронических патологий.

Противопоказаниями являются бронхиальная астма, сердечная и легочная недостаточность, заболевания сердца. Бег противопоказан людям с остеохондрозом, нарушениями опорно-двигательного аппарата, травмами.

Поэтому при имеющихся любых проблемах со здоровьем следует проконсультироваться с врачом.

Ранее мы сообщали о 9 упражнениях, которых мужчинам следует избегать во время похудения.

Также мы писали, сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправи Спортзал
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака