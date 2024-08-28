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Тренер Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении

Фото: Какие продукты нужно ограничивать при похудении (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Всем желающим похудеть нужно знать важнейшую вещь, что вес тела зависит от суммарного количества пищи.

Какие продукты нужно ограничить, если вы хотите сбросить вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Какие именно продукты нужно ограничивать

Речь идет о жирах. Конечно, жирные продукты гораздо калорийнее тех, где мало жира.

"Кисломолочный сыр из 9% жира вдвое калорийнее его нежирного брата. Мраморное жирное мясо в 2,5 раза калорийнее нежирной телятины. Чистый жир (масло) более чем в два раза калорийнее чистого углевода (сахар)", - написал эксперт.

По словам Виктора, наш организм хранит запасы именно жира, потому что там есть энергия.

"Именно поэтому в килограмме масла 9000 калорий, тогда как в килограмме сахара всего 4000. Жиры более двух раз калорийнее углеводов, и это влияет очень на многое с точки зрения похудения", - рассказал нутрициолог.

Виктор привел пример, что в культовом эксперименте 1995 года была показана четкая закономерность: чем больше в продукте жира – тем менее он сытный.

"Почти вся гипервкусная пища - это комбинация углеводов с жиром: бургер, картофель фри, чипсы. Большинство вкуснейших сладостей – это не сахар, а сахар с жиром: шоколад, вафли, мороженое, пирожные – это все сахар и жир. И когда мы уменьшаем потребление жира, мы не можем обойти такую пищу стороной, мы ее вынуждены ограничить", - сообщил Мандзяк.

Выводы можно сделать, что не нужно полностью исключать жиры из рациона, нужно просто их ограничить, если вы хотите похудеть. Есть полезные жиры, например жирная растительная пища (авокадо, орехи, семена), жирная морская рыба.

 

Напомним, что известный тренер Мандзяк раскрыл главный секрет похудения.

До этого тренер ответил на самый популярный вопрос, сколько нужно пить воды.

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