Тренд современности. Токсический оптимизм по-украински: как мы уничтожаем друг друга морально

Чувства и эмоции у украинцев сейчас обострены больше, чем когда-либо. И это приводит к токсическому оптимизму, которым мы травим или себя самих, или окружающих нас людей. И как следствие – тревожное расстройство и куча других психологических проблем.
Что такое токсический оптимизм по-украински и как делать не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на невролога и психотерапевта Анну Чередниченко в Instagram.
Как объясняет специалист, токсический оптимизм по отношению к себе - это попытка скрыть реальные эмоции, ощущения и проблемы под ложной демонстрацией, что все ок.
Но правда в том, что эти проблемы потом все равно поднимаются на поверхность как мячики для настольного тенниса, если попытаться удержать их под водой.
Результат: тревожное расстройство и куча психологических проблем.
Токсический оптимизм по отношению к другим - это обесценивание эмоций, запрет на жизнь горя. Это вызывает чувство вины и стыда, а результатом могут быть компульсивное переедание, не проживание эмоций - посттравматическое стрессовое расстройство.
"Если кто-то говорит вам, что ваша беда не беда, или дает непрошеные советы, говорите откровенно, что это вас оскорбляет, и вы не просили советов. Вы всегда можете сказать, какая именно поддержка вам сейчас нужна. Другие не должны догадываться, они не экстрасенсы. У вас есть право на свои ощущения, эмоции и слова поддержки от самого себя", - подчеркивает Чередниченко.
Обесценивание чувств:
Запрет на жизнь боли:
Внушение чувства вины:
Подмена реальных обстоятельств иллюзией:
"Цените свои чувства и чувства других. В тяжелой ситуации обращайтесь к специалисту", – советует врач.
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