Дрожь, потеря аппетита, сильная головная боль. Какое количество шоколада может привести к таким симптомам

Новогодние праздники - это время застолий и сладостей, в частности шоколада и конфет. К сожалению, чрезмерное употребление шоколада может привести к увеличению веса, кариесу и повышенному риску развития сердечных заболеваний, диабета 2 типа и высокого уровня холестерина. Но может ли это быть фатальным?

Какое же количество этого продукта - недопустимо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychology Today.

Можно ли переесть шоколада и получить последствия?

Лакомство изготовлено из какао-бобов, которые содержат легкий стимулятор теобромин. Большое количество теобромина может быть ядовитым.

"Теобромин влияет на нервную систему, дыхательную систему и сердечно-сосудистую систему (например, расширение сосудов), а также приводит к чрезмерному мочеиспусканию", - написал доктор Навид Салех в блоге.

В очень больших количествах это может вызвать учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, потерю аппетита, сильную головную боль и падение артериального давления.

Popular Science сообщает, что 1000 миллиграммов (мг) на килограмм (кг) массы тела считается токсичной дозой теобромина для человека.

Человек, который весит около 68 кг должен был бы съесть около 68 000 мг теобромина, чтобы отравиться.

Количество теобромина зависит от типа шоколада. Вы не найдете много в белом шоколаде, но его больше в молочном шоколаде (2,4 мг теобромина на грамм шоколада), темном шоколаде (5,5 мг на грамм) и пекарском шоколаде (16 мг на грамм).

Эксперты определили, что человек весом 165 фунтов теоретически может смертельно переесть, употребив711 плиток молочного шоколада Hershey обычного размера или 332 плитки черного шоколада Hershey стандартного размера.

Пока нет сообщений о том, что это когда-либо происходило.

Хотя люди могут быстро метаболизировать теобромин, многие животные этого не могут. Теобромин является основной причиной, почему не следует давать шоколад собакам, кошкам или птицам.