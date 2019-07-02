Вимагає тривалого лікування: Комаровський розповів про небезпечну інфекцію шкіри

Доктор Комаровський розповів, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, фурункули в 100% випадків викликані бактерією золотистого стафілокока. І виникненню фурункулів в організмі людини сприяє кілька факторів:

особливості імунної системи окремо взятої людини;

особливості навколишнього середовища - контакти шкіри з чимось, якість води, якість одягу, прального порошку і т. д.

гормональний фон людини, оскільки фурункул - це закупорка потових і сальних залоз з інфікуванням, а в'язкість секрету сальних залоз залежить саме від гормонального фону.

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Доктор Комаровський розповів про лікування фурункулів і причини їх появи (фото: momjunction.com)

Педіатр розповів, що лікування фурункулів - це комплексний процес, що складається з трьох підходів:

антибактеріальні препарати місцевої дії;

антистафілококові антибіотики для прийому всередину (в разі повторюваного, рецидивуючого, фурункульозу);

аналіз зовнішніх факторів - чим перемо, який одяг, вода, тобто, того, що відбувається в оточенні людини, яка страждає від фурункулів;

хірургічне лікування великих фурункулів або тих, що зливаються, які називають карбункулами.

Доктор Комаровський розповів про лікування фурункулів і причини їх появи (фото: momjunction.com)

Зазначимо, педіатр розповів, що лікування фурункульозу - це досить складний і тривалий процес, який передбачає прийом курсу антибактеріальних препаратів тривалістю не менше десяти днів.

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