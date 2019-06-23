Вимагав гроші: в Мелітополі військовослужбовець погрожував убити власного сина

У Мелітополі військовослужбовець одного з формувань погрожував своїй колишній заподіяти тяжкі тілесні ушкодження, неодноразово згадуючи, що це може статися і з їх спільною дитиною, яка проживала з жінкою. Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

В ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2014 року дівчина познайомилася з уродженцем Бердянського району, який на той момент проходив військову службу у військовій частини А1978 в Запоріжжі. Вони разом проживали до грудня 2017-го, а після були змушені розлучитися через постійні конфлікти.

Це й спонукало чоловіка до жахливих дій. Він став переслідувати колишню, вимагаючи від неї та її неповнолітнього сина 40000 гривень і погрожуючи вбити їх у разі, якщо його прохання не буде виконано.

Після набридливих дзвінків дівчина звернулася до поліції, за фактом правопорушення було порушено кримінальну справу. Незабаром чоловік був затриманий. Дії підозрюваного попередньо кваліфікуються за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання).

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