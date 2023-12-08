"Надо научиться жить рядом с бешеной собакой". Комаровский рассказал о своем отношении к россиянам

Что Комаровский думает о россиянах

На вопрос Гордона, что же доктор думает о россиянах, и ненавидит ли он их после начала большой войны, Комаровский ответил отрицательно.

"Нет, я их не ненавижу", - сказал он.

Потом Комаровский объяснил, что он хочет сказать и привел в пример девочку и родителей, которые должны ей объяснить, что нельзя переходить дорогу на красный свет и нужно знать правила дорожного движения.

"Я говорю о том, что, если рядом живет бешеная собака, то нужно научиться жить рядом с бешеной собакой. Нужно иметь прививки, надо знать, какую кость ей кинуть, чтобы она сожрала, а не отгрызла тебе ногу. Для этого нужно иметь ум и понимать ответственность перед людьми", - сказал заслуженный педиатр.

Но также Комаровский отметил, что обсуждать, что насильник - плохой - это очевидные вещи.