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"Надо чмырить всем народом": Притула разнес Россию. Слов не подбирал

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Все российские блоггеры, юмористы из Comedy Club и другие так называемые звезды тем или иным способом являются носителями кремлевских нарративов. Просто кто-то их открыто подает, а кто-то скрыто.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула.

"В каком-то году Ургант в кулинарной передаче сказал, что порубит зелень как красный комиссар украинских крестьян. Я тогда работал в одном телепроекте и во время записи этого проекта, обращаясь к Урганту, продемонстрировал ему фак", - вспомнил он.

Но реакция общества тогда на жест Приюты была неоднозначной: одни говорили, что "все правильно сделал", но другие говорили Сергею что-то вроде "а кто ты такой, что ты целому Урганту позволил такое показать, но он даже не знает, кто ты такой, он на тебя внимания не обратит".

"Но дело в том, когда публичное лицо разрешает такую глупость, его надо чмырить всем народом, который он оскорбляет", - объясняет волонтер.

Сейчас Притула совершенно выпал из российского информационного поля.

"Что там сейчас происходит в этой клоаке под названием Россия, с их артистами, я дупля не режу, мне это неинтересно. У меня такая большая мечта, чтобы в один прекрасный день каждый человек в Украине понял, что дальнейшая коммуникация с их информационной средой в любой сфере - это продолжение какого-то мазохистского процесса пренебрежения к себе", - резюмировал он.

Прочитать полное интервью Сергея Притулы для РБК-Украина можно по этой ссылке.

Ранее мы писали о том, что может заставить плакать Сергея Притулу во время войны.

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Сергей Притула