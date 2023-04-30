В мае Землю накроют мощные и затяжные магнитные бури: названы самые опасные даты

Магнитные бури в мае 2023

С 1 по 4 мая включительно ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности .

. А уже с 11 мая, начнется мощная и затяжная буря , которая продлится неделю, до 17 мая включительно.

, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. После этого, через два дня спокойствия, прогнозируется магнитная буря средней силы , и будет длиться она с 20 по 25 мая включительно.

, и будет длиться она с 20 по 25 мая включительно. Далее, уже в конце месяца, еще одна геомагнитная буря ожидается на 28 число - ей присвоен сильный "красный" уровень интенсивности, но продлится такая тряска только один день.

Прогноз геомагнитной активности на 2024 год

По данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), в конце следующего года вероятны особо сильные солнечные и магнитные бури, что будут достигать пиковых значений.

Также ученые предупреждают о риске, что после этого существенное влияние магнитных штормов на нашу планету ожидается еще в течение ближайших пяти лет

Как магнитные бури влияют на людей

Такие резкие перепады и каскады магнитных бурь могут подействовать даже на совершенно здоровых людей. Могут быть проблемы со сном, ощущение сильной усталости, нарушение работоспособности, раздражительность, скачки артериального давления, головные боли, сонливость и ухудшение хронических заболеваний.

Стоит отметить, что слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, а более сильные - почти все люди на планете. Более подвержены воздействию магнитных бурь пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые люди.

Частые жалобы:

Головная боль, головокружение, рассеянность

Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления

Сонливость, повышенная утомляемость, нарушение концентрации

Тошнота, слабость, проблемы с желудком, аппетитом

Нарушения сна - сонливость, бессонница

Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам

Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния

Обострение хронических заболеваний

Ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм

Как можно помочь организму в дни магнитных бурь

Рекомендуется в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки.

Большое значение имеют: водный баланс, нормальное питание.

Нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями. Не рекомендуется острая, соленая, вредная пища и алкоголь.

В дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка. Днем желательно погулять на свежем воздухе или провести время за городом.

Вечером стоит отдохнуть и заняться спокойными занятиями - почитать книгу, посмотреть легкий фильм, принять расслабляющую ванну.

Кроме того, не стоит поддаваться на провокации в такие дни, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию.

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.