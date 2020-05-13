Травми і ризик зараження: Супрун попередила про можливі проблеми через маски

Уляна Супрун розповіла про імовірні проблеми зі здоров'ям через тривале носіння масок
Тривале носіння маски у зв'язку з пандемією COVID-19 - як захисний засіб від небезпечного вірусу - здатне викликати у людини певні травми.Йдеться про пошкодження шкіри та рани внаслідок сильного і тривалого тиску, постійне почервоніння та сверблячці, дерматиті або ерозії епідермісу шкіри.
Уляна Супрун розповіла, як можна уникнути подібних "супутніх" проблем, викликаних носінням індивідуальних засобів захисту.
Зауважується, що в зоні особливого ризику - медичні працівники, які найдовше зобов'язані ходити в масках, респіраторах або захисних окулярах.
"Практично кожен тип засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) - маски для обличчя, захисні окуляри, щитки для обличчя, рукавички - може спричинити серйозні проблеми зі шкірою. Наприклад, задля кращого захисту, респіратори мають дуже щільно прилягати до шкіри, тому тривале носіння, підвищена вологість і тиск сприяють травмуванню шкіри. Навіть халати можуть підсилювати потовиділення і перегрівання, а в поєднанні з тертям, це може призвести до дерматиту", - написала Супрун у своєму Facebook.
Подразнення на руках в цей період, коли є потреба постійно користуватися рукавичками, виникають не тільки від частої дезінфекції та миття рук, але і тому, що рукавички утримують вологу і тепло. Це збільшує ризики виникнення пошкодження шкіри, звернула увагу колишня керівниця МОЗ.
Важливо зазначити, що такі наслідки частого і тривалого використання ЗІЗ без зміни навіть можуть підвищувати ризики інфікування. Так, через винекнення свербіння чи почервонінь з’являється дискомфорт, тому збільшується ймовірність, що через це захочеться торкнутися обличчя або ж зняти рукавички, аби поправити маску чи респіратор.
Супрун навела рекомендації канадської організації "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" про те, як запобігти такі травми:
Нанести крем краще на ділянки обличчя, які найбільше контактують із ЗІЗ (вуха, лоб і ніс). Рекомендується уникати косметики на масляній основі, змащування шкіри вазеліном і мазями, що містять цинк.
Важливо обробити ділянки "Т-зони", уникаючи очей і рота, а також почекати поки засіб висохне (не менше 1 хвилину). Лише потім можна одягати ЗІЗ.
"Який би тип матеріалу не використовувався, він повинен бути максимально тонким. А вирізана накладка виготовлена так, аби охопити частину обличчя чи голови, яку безпосередньо треба захистити. Важливо, щоб ці захисні засоби не впливали на герметичність ЗІЗ. Перед тим, як їх застосовувати, краще спробувати, чи зручно загалом і чи не порушена герметичніст", - написала Супрун.
Раніше ми писали про те, що медсестра з Японії показала відеоінструкцію, як правильно надіти одноразову медичну маску.
Також нещодавно вчені розповіли, що використання одноразових рукавичок не тільки малоефективне, але ще і дуже небезпечно для здоров'я людини. Вони рекомендують не використовувати рукавички постійно і не носити їх по кілька годин поспіль, бо це може завдати серйозної шкоди здоров'ю.