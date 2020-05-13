Травми і ризик зараження: Супрун попередила про можливі проблеми через маски

Тривале носіння маски у зв'язку з пандемією COVID-19 - як захисний засіб від небезпечного вірусу - здатне викликати у людини певні травми.Йдеться про пошкодження шкіри та рани внаслідок сильного і тривалого тиску, постійне почервоніння та сверблячці, дерматиті або ерозії епідермісу шкіри.

Уляна Супрун розповіла, як можна уникнути подібних "супутніх" проблем, викликаних носінням індивідуальних засобів захисту.

Зауважується, що в зоні особливого ризику - медичні працівники, які найдовше зобов'язані ходити в масках, респіраторах або захисних окулярах.

"Практично кожен тип засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) - маски для обличчя, захисні окуляри, щитки для обличчя, рукавички - може спричинити серйозні проблеми зі шкірою. Наприклад, задля кращого захисту, респіратори мають дуже щільно прилягати до шкіри, тому тривале носіння, підвищена вологість і тиск сприяють травмуванню шкіри. Навіть халати можуть підсилювати потовиділення і перегрівання, а в поєднанні з тертям, це може призвести до дерматиту", - написала Супрун у своєму Facebook.

Подразнення на руках в цей період, коли є потреба постійно користуватися рукавичками, виникають не тільки від частої дезінфекції та миття рук, але і тому, що рукавички утримують вологу і тепло. Це збільшує ризики виникнення пошкодження шкіри, звернула увагу колишня керівниця МОЗ.

Важливо зазначити, що такі наслідки частого і тривалого використання ЗІЗ без зміни навіть можуть підвищувати ризики інфікування. Так, через винекнення свербіння чи почервонінь з’являється дискомфорт, тому збільшується ймовірність, що через це захочеться торкнутися обличчя або ж зняти рукавички, аби поправити маску чи респіратор.

Супрун навела рекомендації канадської організації "A Nurse Specializing in Wound, Ostomy and Continence (NSWOC)" про те, як запобігти такі травми:

За 1-2 години до початку роботи і одягання ЗІЗ рекомендується добре вимити і висушити обличчя, нанести зволожуючий крем і почекати, щоб він добре поглинувся шкірою і висохнув.

Нанести крем краще на ділянки обличчя, які найбільше контактують із ЗІЗ (вуха, лоб і ніс). Рекомендується уникати косметики на масляній основі, змащування шкіри вазеліном і мазями, що містять цинк.

Медикам перед роботою, за 5 хвилин до одягання ЗІЗ, слід нанести на обличчя захисні герметики для шкіри, які утворюють прозоре захисне покриття.

Важливо обробити ділянки "Т-зони", уникаючи очей і рота, а також почекати поки засіб висохне (не менше 1 хвилину). Лише потім можна одягати ЗІЗ.

Важливо протестувати ЗІЗ (перед тим, як йти до пацієнтів) і переконатися, що маска/респіратор/окуляри або інші ЗІЗ не викликають дискомфорту.

Якщо носіння засобів захисту викликає серйозне пошкодження шкіри (після зняття сліди не зникають протягом 20-30 хвилин), можна використовувати спеціальні пов'язки або накладки з різних матеріалів та тканин, тонкого силікону.

"Який би тип матеріалу не використовувався, він повинен бути максимально тонким. А вирізана накладка виготовлена так, аби охопити частину обличчя чи голови, яку безпосередньо треба захистити. Важливо, щоб ці захисні засоби не впливали на герметичність ЗІЗ. Перед тим, як їх застосовувати, краще спробувати, чи зручно загалом і чи не порушена герметичніст", - написала Супрун.

Респіратор, маску або окуляри рекомендується знімати кожні 4 години для зменшення тиску на шкіру. Якщо під час цього ЗІЗ якось забруднилися - їх треба замінити на нові.

По завершенню роботи, після ретельного миття рук рекомендується обережно зняти ЗІЗ і помити обличчя і шию водою з милом. Після миття потрібно ретельно витерти обличчя і нанести зволожуючий крем.

Раніше ми писали про те, що медсестра з Японії показала відеоінструкцію, як правильно надіти одноразову медичну маску.

Також нещодавно вчені розповіли, що використання одноразових рукавичок не тільки малоефективне, але ще і дуже небезпечно для здоров'я людини. Вони рекомендують не використовувати рукавички постійно і не носити їх по кілька годин поспіль, бо це може завдати серйозної шкоди здоров'ю.