Травмував немовля на хрещенні: чим закінчився скандал зі священиком РПЦ

Російський священик травмував дитину під час обряду хрещення. Інцидент стався в Гатчині - 55-річний ігумен Фотій (Василь Нечепоренко) залишив після таїнства в Марієнбурзькому покровському храмі на тілі однорічного малюка садна та забої, а також грубо і неадекватно реагував на обурення його матері. Все це було знято на відео, і ролик викликав у мережі шквал обурення. 12 серпня стало відомо, що священика покарали забороною вести служби строком на один рік, пишуть росЗМІ.

Зазначимо, що після такого брутального хрещення мама дитини написала заяву в поліцію. Вона звинувачує ігумена в грубій поведінці.

Ситуацію прокоментував керівник прес-служби патріарха Московського і всієї Русі єпископ Олександр Волков - він розкритикував дії Фотія, назвав його поведінку неприпустимою і запевнив, що такого не повинно бути, передає "Фонтанка".

У свою чергу ігумен заявив, що обряд проводив нібито як годиться, претензії мами дитини вважає необґрунтованими, а вважає її надто емоційною і називає невоцерковленою.

У Росії священик травмував дитину під час хрещення (Фото: скріншот)

"Води немовля не наковталося, об стінки купелі не вдарилося. Я 26 років служу і завжди намагаюся так хрестити", - пояснив Фотій та наголосив, що свій обов'язок священника він виконав.

Гатчинська єпархія сьогодні виступила з офіційною заявою у зв'язку з інцидентом під час хрещення дитини. Указом преосвященнійшого єпископа Гатчинського і Лужського Митрофана ігумену заборонили на рік проводити служби "без права носіння ряси, хреста і преподания священичого благословення".

Єпископ Митрофан вибачився перед батьками потерпілого немовля за поведінку клірика.

В РФ священик травмував немовля під час обряду хрещення (Відео: YouTube / Слово розкаяного грішника)

Нагадаємо, раніше керівництво єпархії затравило священика РПЦ за відверті фото подружжя, які та викладає в Instagram на загальний огляд. Крім того, священнослужителю дорікнули за любов до розкішного життя.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Дніпрі священик РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) відмовився причащати дитину воїна АТО, тому що дівчинку охрестили в Православній церкві України.

Також ми писали про те, що в Дніпрі друг і помічник священика вбив тварину сусідів на очах у всіх.