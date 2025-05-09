Май в Киеве: главные концерты, шоу и спектакли, которые нельзя пропустить

Магия для всей семьи: шоу "Вартові мрій"

10 мая в Октябрьском дворце покажут обновленную версию магического шоу "Вартові мрій". После громких туров по Украине и Европе спектакль возвращается с новыми номерами, зрелищными костюмами, музыкой Светланы Тарабаровой и Милоша Елича из "Океана Ельзи", танцовщиками и акробатами. Цена билетов - от 290 до 1390 гривен. Начало в 15:00 и 18:00.

Благотворительность с пельменями: "Юлині бабусі"

11 мая в 12:00 на Преображенской, 7в, в ресторане "Черноморка" состоится благотворительный чемпионат по лепке пельменей ко Дню матери. Мероприятие организует фонд "Юлині бабусі", который занимается одинокими пожилыми людьми. В программе - пельмени, подарки, музыка от NIKITIN и сбор средств для Верховцевского психоневрологического интерната. Вход - свободный, угощение за донат.

JAMALA с альбомом "QIRIM"

14 мая в 19:00 в Октябрьском дворце JAMALA представит вживую альбом "QIRIM" - мощный культурный манифест в формате оркестрового концерта. В программе - 14 традиционных крымскотатарских песен, переосмысленных для современной сцены. Билеты - от 590 до 3490 гривен.



Максим Бородин с концертной программой "Якби не ти"

14 мая в Pepper's Club современный романтик Максим Бородин презентует концертную программу "Якби не ти". В ней собраны самые трогательные песни о любви - "Притулись - обійми", "Скажи мені", "Без тебе", "Не відпускай", "Чайка", "Зозуленька" - а также новые треки из будущего альбома. Этот вечер обещает быть атмосферным и искренним, наполненным музыкой, с которой грустят, переживают и любят. Начало в 19:00, билеты - от 550 до 1250 гривен.



Юля Юрина с фольктроникой и новым альбомом "Краля"

17 мая Юля Юрина выступит с концертом в поддержку альбома "Краля" в Origin Stage. В программе - современная фольктроника, народные песни в танцевальном формате, знакомые хиты и премьеры. Начало в 19:00, билеты - от 650 до 1590 гривен.



Юмор от Ирины Гатун

В тот же вечер, 17 мая, в Октябрьском дворце состоится сольный спектакль Ирины Гатун "Ирина - о себе... о вас... и о времени!". Это откровенный монолог о любви, изменах и поисках смысла жизни - в формате живого разговора со зрителем. Начало в 19:00, билеты - от 420 до 8500 гривен.

Балеты Раду Поклитару: "Болеро" и "Дождь"

18 мая в 18:30 в Киевской опере на Подоле покажут одноактные балеты "Болеро" и "Дождь" в постановке Раду Поклитару. Это будет вечер современной хореографии: истории о борьбе, единстве и ценностях - на музыку Равеля и Баха. Стоимость билетов - от 250 до 900 гривен.

Непафосный концерт Yurcash

21 мая в Pepper's Club выступит Yurcash с программой без фонограмм и пафоса. На сцене прозвучат "Менуети", "Жовтий скотч", "Мойдодир" и другие треки, которые не подстраиваются под мейнстрим. Билеты - от 570 до 890 гривен.



Глубокий концерт Нино Катамадзе

23 мая в Октябрьском дворце Нино Катамадзе даст большой концерт. В программе - джаз, этника, философия и глубокий вокал, который обнимает слушателя. Начало в 19:00, билеты - от 570 до 2670 гривен.

Юбилей "Другої Ріки": 20 лет альбому "Рекорди"

24 мая группа "Друга Ріка" даст юбилейный концерт под открытым небом в КУРЕНЯХ. В этот вечер прозвучат легендарные песни из альбома "Рекорди" - "Так мало тут тебе", "Відчиняй", "Три хвилини". В концерте будет благотворительная составляющая: часть вырученных средств пойдет на поддержку ВСУ. Начало в 19:00, билеты - от 950 до 3500 гривен.



Тина Кароль: эксклюзивное шоу

25 мая в культурном пространстве "В'ЯВА" на ВДНХ Тина Кароль представит новую сольную программу - интимное шоу только для одного выступления. Это будет событие для тех, кто ждет глубокий живой звук и музыку, которая остается с тобой надолго. Начало в 19:00, билеты - от 950 до 5000 гривен.

Варьете-шоу "Рояль" и спектакли театра "Черный Квадрат"

23 и 30 мая в Caribbean Club состоится варьете-шоу "Рояль" - мюзикл в формате динер-шоу с Lida Lee, постановками от хореографов "Танцев со звездами" и вином в стоимости билета. Начало в 19:00, стоимость - от 1090 до 2490 гривен.

Также в мае каждую среду и субботу в Caribbean Club - спектакли театра "Черный Квадрат", в частности: "21 хвилина до та після сексу", "Дві смужки", "Не всі люблять порно". Билеты - от 390 до 850 гривен.