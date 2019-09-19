Може бути симптомом серйозної хвороби: Супрун розповіла про випадіння волосся у жінок

Уляна Супрун розповіла про те, що кожна друга жінка стикається з втратою волосся. При цьому така проблема може бути неминучою, оскільки обумовлена генетично, або ж може бути наслідком хвороби.

Екс-чиновник на своїй Facebook-сторінці пише, що проблема зворотна - її можна вилікувати, при цьому не потрібно витрачати гроші на високовартісну косметику. Крім того, втрата волосся може стати симптомом, що сигналізує про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Типи жіночого облисіння (алопеції)

Андрогенетична алопеція - волосся випадає від чола до потилиці, а проділ помітно зменшується. Замість волосся розвивається велюс - безбарвний пух. У жінок "європейського типу" андрогенетична алопеція пов'язана зі змінами гена ароматази CYP19A1, який впливає на гормональний фон.

Дифузна алопеція - волосся випадає по всій поверхні голови. У цьому випадку жінки, як правило панікують, коли бачать своє волосся у ванній і по всій квартирі.

Що стосується першого типу - андрогенетичної алопеції, то воно безпосередньо пов'язане з гормональними змінами.

Як гормони пов'язані з волоссям

Жіночий гормон естроген сприяє росту волосся і тривалого перебування в телогеновій фазі (волосся не росте і не випадає), що є запорукою густоти кінчиків.

сприяє росту волосся і тривалого перебування в телогеновій фазі (волосся не росте і не випадає), що є запорукою густоти кінчиків. Андрогени (чоловічі гормони) є і у жінок. Їх виділяють яєчники і наднирники. Тестостерон перетворюється ферментом ароматазою в більш активну форму - дигідротестостерон. Саме він викликає випадання волосся і мініатюризацію волосяних фолікулів (цибулин) в шкірі голови, особливо від лоба до потилиці і на скронях.

Облисіння за андрогенетичним типом може говорити про пухлини в наднирниках, оскільки вони виділяють чоловічі гормони.

Крім того, під час менопаузи кількість естрогенів зменшується, а андрогенів залишається стільки ж. Саме через це починаються проблеми з волоссям, а також кальцієм в кістках і судинах.

Супрун розповіла про жіноче облисіння (фото: steemit.com)

Гормони щитовидної і паращитовидної залоз також впливають на стан волосся.

також впливають на стан волосся. Також на густину волосся впливає надлишок інсуліну, що може бути результатом любові до десертів.

Існує і ряд інших чинників, які можуть впливати на густоту волосся:

тривале перебування на сонці,

куріння,

високий рівень глюкози крові натщесерце,

булімія і анорексія,

трихотиломанія (коли постійно шкребуть шкіру голови, смикають волосся накручують на пальці),

дисфункція щитовидної залози,

аутоімунні хвороби,

хіміотерапія або тривала антибіотикотерапія,

інфекційні хвороби, особливо сифіліс,

вік.

Уляна Супрун при проблемі випадіння волосся радить звернутися до лікаря - спочатку сімейного, а потім, можливо, гінеколога, ендокринолога або навіть імунолога.

Лікування алопеції у жінок

Лікар повинен провести обстеження і зібрати сімейний анамнез. Якщо менструальний цикл регулярний, немає проблем з зачаттям, аномального росту волосся на обличчі і тілі, змін ваги, то робити біопсію або здавати гормональну панель не обов'язково.

Якщо ж у жінки проблема з волоссям була все життя, то мова йде скоріше всього про спадковість. Жінки з таким волоссям мають нормальну фертильність і цикл. Але ігнорувати проблему не слід, тому що з віком краще не стає. У цьому випадку лікар може призначити спеціальне лікування, при цьому фінастерід, яким лікують чоловічу алопецію, вживати не можна.

Супрун розповіла про жіноче облисіння (фото: steemit.com)

Але в більш складних випадках - випадання волосся поєднується з акне, порушенням циклу, набором ваги, волоссям на обличчі - варто перевірити рівень естрогенів, пролактину, дигідротестостерон сульфату і гормонів надниркових залоз.

Крім того, за втратою волосся можуть стояти синдром полікістозних яєчників або пухлини. Але тут вже питання не тільки естетики, але і можливості мати дітей або не померти передчасно.

А випадання волосся невипадковим чином - на скронях, потилиці, або пасмами є загальним предиктором передчасної смертності та метаболічного синдрому у чоловіків і жінок.

Дифузна алопеція

Випадання волосся по всій поверхні голови може бути пов'язане з декількома чинниками:

Народження дитини. Це природний і неминучий процес, з приводу якого не варто хвилюватися. Справа в тому, що при вагітності зростає рівень естрогенів, що дарує жінці розкішну шевелюру. А після пологів рівень гормона нормалізується, що призводить до тимчасової втрати волосся.

"Але через кілька місяців волосяний фолікул знову почне рости. Це природні процеси, на які ніяк не вплинути, і "лисою" вони вас не зроблять", - стверджує Супрун.

Порушення в роботі щитовидної та паращитовидної залоз. При цьому випадає волосся не тільки на голові, але і по краях брів. В такому разі потрібна призначена лікарем терапія, а не просто татуаж брів.

Анемія. Крім втрати волосся про нестачу заліза може свідчити слабкість, головокружіння, безбарвні губи. В цьому випадку також слід звернутися до фахівців.

Стрес або тривале інфекційне захворювання. Волосся може посипатися через кілька місяців, тому відстежити причинно-наслідковий зв'язок непросто. Доброю новиною є те, що через кілька місяців воно знову почне відростати.

Протипухлинна терапія. Головне тут - впоратися з онкологічним захворюванням, а волосся з часом відросте.

Іншими причинами дифузної алопеції можуть бути строгі дієти, зловживання протеїновими коктейлями, операції, а також ряд медикаментів, в тому числі антикоагулянти.