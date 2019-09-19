Може бути симптомом серйозної хвороби: Супрун розповіла про випадіння волосся у жінок

Супрун дала кілька порад, як впоратися з втратою волосся у жінок
Уляна Супрун розповіла про те, що кожна друга жінка стикається з втратою волосся. При цьому така проблема може бути неминучою, оскільки обумовлена генетично, або ж може бути наслідком хвороби.
Екс-чиновник на своїй Facebook-сторінці пише, що проблема зворотна - її можна вилікувати, при цьому не потрібно витрачати гроші на високовартісну косметику. Крім того, втрата волосся може стати симптомом, що сигналізує про серйозні проблеми зі здоров'ям.
Андрогенетична алопеція - волосся випадає від чола до потилиці, а проділ помітно зменшується. Замість волосся розвивається велюс - безбарвний пух. У жінок "європейського типу" андрогенетична алопеція пов'язана зі змінами гена ароматази CYP19A1, який впливає на гормональний фон.
Дифузна алопеція - волосся випадає по всій поверхні голови. У цьому випадку жінки, як правило панікують, коли бачать своє волосся у ванній і по всій квартирі.
Що стосується першого типу - андрогенетичної алопеції, то воно безпосередньо пов'язане з гормональними змінами.
Облисіння за андрогенетичним типом може говорити про пухлини в наднирниках, оскільки вони виділяють чоловічі гормони.
Крім того, під час менопаузи кількість естрогенів зменшується, а андрогенів залишається стільки ж. Саме через це починаються проблеми з волоссям, а також кальцієм в кістках і судинах.
Супрун розповіла про жіноче облисіння (фото: steemit.com)
Уляна Супрун при проблемі випадіння волосся радить звернутися до лікаря - спочатку сімейного, а потім, можливо, гінеколога, ендокринолога або навіть імунолога.
Лікар повинен провести обстеження і зібрати сімейний анамнез. Якщо менструальний цикл регулярний, немає проблем з зачаттям, аномального росту волосся на обличчі і тілі, змін ваги, то робити біопсію або здавати гормональну панель не обов'язково.
Якщо ж у жінки проблема з волоссям була все життя, то мова йде скоріше всього про спадковість. Жінки з таким волоссям мають нормальну фертильність і цикл. Але ігнорувати проблему не слід, тому що з віком краще не стає. У цьому випадку лікар може призначити спеціальне лікування, при цьому фінастерід, яким лікують чоловічу алопецію, вживати не можна.
Супрун розповіла про жіноче облисіння (фото: steemit.com)
Але в більш складних випадках - випадання волосся поєднується з акне, порушенням циклу, набором ваги, волоссям на обличчі - варто перевірити рівень естрогенів, пролактину, дигідротестостерон сульфату і гормонів надниркових залоз.
Крім того, за втратою волосся можуть стояти синдром полікістозних яєчників або пухлини. Але тут вже питання не тільки естетики, але і можливості мати дітей або не померти передчасно.
А випадання волосся невипадковим чином - на скронях, потилиці, або пасмами є загальним предиктором передчасної смертності та метаболічного синдрому у чоловіків і жінок.
Випадання волосся по всій поверхні голови може бути пов'язане з декількома чинниками:
Народження дитини. Це природний і неминучий процес, з приводу якого не варто хвилюватися. Справа в тому, що при вагітності зростає рівень естрогенів, що дарує жінці розкішну шевелюру. А після пологів рівень гормона нормалізується, що призводить до тимчасової втрати волосся.
"Але через кілька місяців волосяний фолікул знову почне рости. Це природні процеси, на які ніяк не вплинути, і "лисою" вони вас не зроблять", - стверджує Супрун.
Порушення в роботі щитовидної та паращитовидної залоз. При цьому випадає волосся не тільки на голові, але і по краях брів. В такому разі потрібна призначена лікарем терапія, а не просто татуаж брів.
Анемія. Крім втрати волосся про нестачу заліза може свідчити слабкість, головокружіння, безбарвні губи. В цьому випадку також слід звернутися до фахівців.
Стрес або тривале інфекційне захворювання. Волосся може посипатися через кілька місяців, тому відстежити причинно-наслідковий зв'язок непросто. Доброю новиною є те, що через кілька місяців воно знову почне відростати.
Протипухлинна терапія. Головне тут - впоратися з онкологічним захворюванням, а волосся з часом відросте.
Іншими причинами дифузної алопеції можуть бути строгі дієти, зловживання протеїновими коктейлями, операції, а також ряд медикаментів, в тому числі антикоагулянти.