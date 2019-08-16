Не витрачайте гроші: Комаровський розніс новомодний прилад, який вбиває віруси

Доктор Комаровський розповів, як він ставиться до інноваційного пристрою, який за запевненнями виробників здатний вбивати в приміщенні віруси. В даному пристрої встановлені особливі кварцові лампи, які опромінюють ультрафіолетом повітря. Іменитий педіатр розмістив відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

До Комаровського звернулися батьки з проханням дати експертну оцінку рециркулятору повітря. Педіатр відповів, що ставиться до пристрою досить скептично.

Комаровський розповів, як боротися з вірусами (фото: unsplash.com)

Він стверджує, що даний прилад може стати в нагоді в медичних установах, але всередині класів або інших приміщень, де є здорові діти, ніякої особливої користі від рециркулятора немає.

"Набагато корисніше - провітрювання приміщень. Віруси розмножуються в дихальних шляхах людини. Якщо в повітрі кімнати, яке навіть проходить через рециркулятор, опиняється людина, яка є джерелом вірусу, то ця людина під час спілкування заражає інших людей, і цей рециркулятор ніяк не допоможе", - впевнено заявляє Комаровський.

Євген Комаровський вкотре нагадав про важливість регулярних провітрювань і прогулянок з дітьми на свіжому повітрі.

Комаровський розповів, як боротися з вірусами (фото: unsplash.com)

До речі, раніше Євген Комаровський зруйнував міф про те, що дитині можна нашкодити частим промиванням носа фізрозчином.

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів, чим небезпечні для дітей соціальні мережі, та як мінімізувати даний ризик.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський відповів на важливе питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.