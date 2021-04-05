На трасі під Рівним розгулював повністю оголений чоловік: як він там опинився

У Рівненській області на трасі люди помітили оголеного чоловіка. Він кидався під автомобілі і був у неадекватному стані.
Про це повідомляє видання "Сегодня".
Інцидент стався на дорозі біля Рівного. Перелякані очевидці затримали чоловіка і викликали поліцію. Правоохоронці доставили хлопця до лікарні.
За інформацією видання, у відділі комунікації управління Нацполиции в Рівненській області повідомили, що чоловік приїхав з Тернопільської області, щоб відпочити у друзів. Він прийняв наркотичні речовини і почав дивно поводитися.
При обстеженні в нього виявили глибокий поріз на нозі.
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Ви можете подивитися його за посиланням.
До Речі, це не перший подібний випадок за останній час. Так, у вівторок, 23 березня, в центрі Мукачево Закарпатської області розгулювала оголена дівчина. Вона скинула з себе одяг, вийшла на пішохідний перехід біля костелу і почала кричати "Мільйонерам можна все!".