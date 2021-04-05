На трасі під Рівним розгулював повністю оголений чоловік: як він там опинився

Інцидент стався на дорозі біля Рівного. Перелякані очевидці затримали чоловіка і викликали поліцію. Правоохоронці доставили хлопця до лікарні.

За інформацією видання, у відділі комунікації управління Нацполиции в Рівненській області повідомили, що чоловік приїхав з Тернопільської області, щоб відпочити у друзів. Він прийняв наркотичні речовини і почав дивно поводитися.

При обстеженні в нього виявили глибокий поріз на нозі.

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