Трамп снова оскорбил Тейлор Свифт: что известно о вражде президента и певицы

Мало кто из президентов США позволял себе публично вступать в баталии со знаменитостями. Однако Дональду Трампу не мешает ничего. Он не упускает возможности оскорбить тех, кого недолюбливает. И певица Тейлор Свифт не стала исключением.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, за что 47-й президент США "ненавидит" любимицу миллионов.
На днях 78-летний Дональд решил напомнить миру о своей неприязни к 35-летней поп-диве Тейлор Свифт. И сделал он это в своей социальной сети Truth Social, в которой высказывает мнения на любые темы.
Американский лидер решил заняться насущными делами, а именно - раскритиковать внешность исполнительницы хита "Look What You Made Me Do" ("Смотри, что ты заставил меня сделать"). Кто знает, возможно, так и чувствовал себя Трамп, когда писал свой твит.
"Кто-то заметил, что с тех пор, как я сказал "я ненавижу Тейлор Свифт", она больше не "горячая"?" - написал он.
Очередные нападки главы Белого дома на любимую певицу миллионов не остались незамеченными.
Артистка пока не комментировала нападки президента США. Но за нее вступились не только фаны. Эмоционально высказался президент Американской федерации музыкантов США и Канады Тино Гальярди.
"Американская федерация музыкантов не будет молчать, когда двое наших членов - Брюс Спрингстин и Тейлор Свифт - стали объектом личной критики со стороны президента. Они не просто гениальные музыканты, они являются примером для подражания и вдохновением для миллионов людей в США и по всему миру", - написал он.
С Брюсом у Трампа возник конфликт в мае. Он назвал музыканта "высушенным черносливом рок-музыки" и "наглым придурком" после того, как тот раскритиковал его политику. Спрингстин также поддерживает демократическую партию.
В это трудно поверить, но когда-то он хорошо высказывался о певице. Все изменилось во время президентской кампании. В сентябре 2024 года Трамп сообщил о ненависти к Свифт.
Это произошло после того, как она была вынуждена заявить о своей приязни к кандидату на пост главы государства Камале Харрис.
Певица сделала такое заявление, чтобы опровергнуть созданное с помощью ИИ изображение, на котором она якобы поддерживает именно республиканца.
После этого Дональд Трамп начал периодически критиковать и оскорблять звезду.
Напомним, ранее Тейлор Свифт освистали на Супербоуле 2025, что тоже стало поводом для насмешек со стороны президента.
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При написании материала были использованы следующие источники: Truth Social, The AFM в x.com, Instagram Тейлор Свифт.