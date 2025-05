Трамп снова оскорбил Тейлор Свифт: что известно о вражде президента и певицы

Трамп снова набросился на Тейлор Свифт

На днях 78-летний Дональд решил напомнить миру о своей неприязни к 35-летней поп-диве Тейлор Свифт. И сделал он это в своей социальной сети Truth Social, в которой высказывает мнения на любые темы.

Американский лидер решил заняться насущными делами, а именно - раскритиковать внешность исполнительницы хита "Look What You Made Me Do" ("Смотри, что ты заставил меня сделать"). Кто знает, возможно, так и чувствовал себя Трамп, когда писал свой твит.

"Кто-то заметил, что с тех пор, как я сказал "я ненавижу Тейлор Свифт", она больше не "горячая"?" - написал он.

Трамп "набросился" на Тейлор Свифт (скриншот)

Как отреагировали в сети

Очередные нападки главы Белого дома на любимую певицу миллионов не остались незамеченными.

"Представьте, что вы настолько неуверенны в себе, что вынуждены тянуть других за собой вниз"

"Трамп считает, что его оскорбление Тейлор Свифт сломало термостат на ее счетчике славы!"

"Трамп против Тейлор Свифт: вражда, в которой я не знал, что нуждался в 2025 году. Я не согласен с ее политикой. Давайте сосредоточимся на политике, а не на поп-звездах".

"Тейлор не "горячая", потому что вы так говорите... Она мировая суперзвезда с талантом, хитами и миллиардами поклонников. Продолжайте твитить в песочнице, пока остальные из нас наслаждаются ее очередным хит-парадом".

"Разве Трампу не 80 лет? Кажется, он слишком стар, чтобы комментировать, кто сексуален, а кто нет".

Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Как отреагировала певица

Артистка пока не комментировала нападки президента США. Но за нее вступились не только фаны. Эмоционально высказался президент Американской федерации музыкантов США и Канады Тино Гальярди.

"Американская федерация музыкантов не будет молчать, когда двое наших членов - Брюс Спрингстин и Тейлор Свифт - стали объектом личной критики со стороны президента. Они не просто гениальные музыканты, они являются примером для подражания и вдохновением для миллионов людей в США и по всему миру", - написал он.

Заявление федерации музыкантов (скриншот)

С Брюсом у Трампа возник конфликт в мае. Он назвал музыканта "высушенным черносливом рок-музыки" и "наглым придурком" после того, как тот раскритиковал его политику. Спрингстин также поддерживает демократическую партию.

Почему Трамп ненавидит Тейлор Свифт

В это трудно поверить, но когда-то он хорошо высказывался о певице. Все изменилось во время президентской кампании. В сентябре 2024 года Трамп сообщил о ненависти к Свифт.

Это произошло после того, как она была вынуждена заявить о своей приязни к кандидату на пост главы государства Камале Харрис.

Певица сделала такое заявление, чтобы опровергнуть созданное с помощью ИИ изображение, на котором она якобы поддерживает именно республиканца.

После этого Дональд Трамп начал периодически критиковать и оскорблять звезду.

Напомним, ранее Тейлор Свифт освистали на Супербоуле 2025, что тоже стало поводом для насмешек со стороны президента.