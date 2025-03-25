Трамп набросился на Джорджа Клуни, который раскритиковал Белый дом: "Второсортная кинозвезда"

Актер Джордж Клуни появился в эфире известного американского шоу "60 минут", где сделал несколько резких заявлений о Белом Доме, которые разозлили Дональда Трампа.

Детали узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Джордж Клуни дал интервью, приуроченное к премьере спектакля "Спокойной ночи и удачи" на Бродвее.

Это шоу основано на фильме с таким же названием, где Клуни выступил как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли.

Сюжет ленты рассказывает об интенсивном противостоянии между тележурналистом и сенатором, которое перерастает в настоящую войну.

В эфире программы "60 минут" актер поделился своими мыслями относительно будущего СМИ в Америке под руководством новой администрации. Джордж Клуни (фото: Getty Images)

Он также упомянул об обвинениях, высказанных Дональдом Трампом в адрес ряда телеканалов.

"ABC только что урегулировала судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе... Мы видим идею использования правительства для запугивания, штрафования... Или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельным", - говорит 63-летний актер.

Реакция Трампа

Президент США выразил свое возмущение в соцсети Truth Social, назвав интервью с Джорджем Клуни в "крайне дискредитированной программе "60 минут" бессмысленным и пафосным.

Он добавил, что актер является "второсортной кинозвездой и неудачным политическим экспертом".

"Зачем крайне дискредитированной программе "60 минут" такое "пафосное интервью с Джорджем Клуни, второсортной кинозвездой и неудачным политическим экспертом?", - написал Трамп. Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп подал иск против канала CBS News, который транслирует шоу "60 минут", обвиняя компанию во вмешательстве в выборы.

Он утверждает, что канал продемонстрировал две разные версии интервью с Камалой Харрис, где она отвечает на сложные вопросы.

"Чтобы скрыть слабость Камалы в виде "словесного салата", в CBS использовали свою национальную платформу в программе "60 минут", - говорилось в иске.

78-летний президент также подал иск к каналу ABC, который в эфире назвал его виновным в изнасиловании Элизабет Джин Кэрролл.

Два года назад писательница выиграла суд против Трампа, однако ей удалось доказать лишь факт домогательства, а не изнасилования.

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