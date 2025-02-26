Трагически погиб украинский танцор: он участвовал в "Дизель Шоу"

Умер украинский танцор Владимир Пименов, который получил тяжелое ранение в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 22 февраля. Врачи не смогли спасти жизнь парня.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местное издание Рудана.
После мощного взрыва, прогремевшего около 23:00, парня в критическом состоянии доставили в больницу. Ужасные травмы - разбитые конечности и клиническая смерть - не оставляли надежды на спасение.
Врачи криворожской больницы боролись за жизнь Владимира до последнего, но ранения оказались слишком тяжелыми. Он умер на операционном столе, так и не придя в сознание.
"К большому сожалению, медикам не удалось его спасти, он умер на операционном столе", - пишет издание.
14 марта Владимиру должно было исполниться 22 года и он "был полон жизни, энергии и таланта".
Он с детства увлекался танцами, был участником Народного коллектива народного танца "Калинонька". Впоследствии учился в колледже хореографического искусства "Киевская академия танца им. Там потрясены гибелью студента.
"21 год! Жизнь только начиналась... Трудно словами заживить болезненную рану. Состояние неописуемой боли и глубокое чувство горя - в душе каждого из нас. Склоняем голову в глубокой скорби. Выражаем соболезнования близким и родным", - написали на Facebook-странице заведения.
За день до начала полномасштабного вторжения России, 23 февраля 2022 года, парень вышел на большую сцену столичного Дворца "Украина", участвуя в выступлении "Дизель Шоу". Его талант высоко ценили коллеги, пророча Владимиру успешную карьеру.
Сейчас всех неравнодушных призывают присоединиться к помощи семье погибшего танцовщика, перечислив маме Владимира - Валентине Пименовой - посильную сумму. Номер карты: 5168 7451 3135 0024.
Владимира похоронили в Кривом Роге 26 февраля.
Прощание с Владимиром Пименовым (фото: ТРК "Рудана")
Напомним, что российская армия атаковала Кривой Рог 22 февраля около 22:40 "Искандерами". Ракетный удар по городу пришелся на гражданскую инфраструктуру. После обстрела возник пожар. Бойцы ГСЧС смогли вынести из-под завалов Владимира и еще одну женщину. Их обоих госпитализировали. Однако позже, к сожалению, Пименов умер.
Также той ночью под удар врага попал местный храм Первомученика и архидиакона Стефана.
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