Трагически погиб украинский танцор: он участвовал в "Дизель Шоу"

Умер украинский танцор Владимир Пименов, который получил тяжелое ранение в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 22 февраля . Врачи не смогли спасти жизнь парня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местное издание Рудана .

Что известно о гибели Владимира Пименова

После мощного взрыва, прогремевшего около 23:00, парня в критическом состоянии доставили в больницу. Ужасные травмы - разбитые конечности и клиническая смерть - не оставляли надежды на спасение.

Врачи криворожской больницы боролись за жизнь Владимира до последнего, но ранения оказались слишком тяжелыми. Он умер на операционном столе, так и не придя в сознание.

"К большому сожалению, медикам не удалось его спасти, он умер на операционном столе", - пишет издание. Владимир Пименов (фото: facebook.com/groups/PKCentralniy)

Кем был Владимир Пименов

14 марта Владимиру должно было исполниться 22 года и он "был полон жизни, энергии и таланта".

Он с детства увлекался танцами, был участником Народного коллектива народного танца "Калинонька". Впоследствии учился в колледже хореографического искусства "Киевская академия танца им. Там потрясены гибелью студента.

"21 год! Жизнь только начиналась... Трудно словами заживить болезненную рану. Состояние неописуемой боли и глубокое чувство горя - в душе каждого из нас. Склоняем голову в глубокой скорби. Выражаем соболезнования близким и родным", - написали на Facebook-странице заведения. Владимир Пименов (фото: facebook.com/KMADSLifar)

За день до начала полномасштабного вторжения России, 23 февраля 2022 года, парень вышел на большую сцену столичного Дворца "Украина", участвуя в выступлении "Дизель Шоу". Его талант высоко ценили коллеги, пророча Владимиру успешную карьеру. Владимир Пименов слева (фото: скриншот из видео)

Сейчас всех неравнодушных призывают присоединиться к помощи семье погибшего танцовщика, перечислив маме Владимира - Валентине Пименовой - посильную сумму. Номер карты: 5168 7451 3135 0024.

Владимира похоронили в Кривом Роге 26 февраля.

Прощание с Владимиром Пименовым (фото: ТРК "Рудана")

Напомним, что российская армия атаковала Кривой Рог 22 февраля около 22:40 "Искандерами". Ракетный удар по городу пришелся на гражданскую инфраструктуру. После обстрела возник пожар. Бойцы ГСЧС смогли вынести из-под завалов Владимира и еще одну женщину. Их обоих госпитализировали. Однако позже, к сожалению, Пименов умер.

Также той ночью под удар врага попал местный храм Первомученика и архидиакона Стефана.