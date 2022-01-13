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Після трагічної загибелі хлопчика на Волині учням заборонили виходити зі шкіл на перервах

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Волинська область, Четвер 13 січня 2022 19:05
Після трагічної загибелі хлопчика на Волині учням заборонили виходити зі шкіл на перервах Фото: учні у школі (facebook.com/UNICEFUkraine)
Автор: Володимир Костирін

На Волині 13-річний школяр вийшов на перерві з іншими учнями і відправився на річку, де під час розваг провалився під кригу і потонув. Після вчорашньої трагедії, яка сталася у Володимирі-Волинській громаді, керівники всіх місцевих шкіл заборонили учням виходити на уроках і перервах за межі навчального закладу.

Про це 13 січня розповіла керівник управління з гуманітарних питань Володимирської міськради Оксана Бігун, передає "Суспільне".

Як поінформували в ДСНС у Волинській області, НП сталася в середу в селі Заріччя, де в річці Луга виявили тіло хлопчика у воді. За попередніми даними, до трагедії призвело пустощі на льоду.

Пізніше з'ясувалося, що семикласник разом з трьома дітьми покинув ЗОШ №1 міста Володимира під час великої перерви, яка триває 25 хвилин. Хоча в школі завжди стоїть на дверях працівник і не випускає учнів, хлопчики все одно змогли вийти.

Бігун зазначила, що після загибелі підлітка його однокласники повернулися на урок, але дорослим нічого не сказали.

Загиблий 13-річний хлопчик із села Заріччя виховувався у багатодітній родині.

Тепер керівники всіх дев'яти шкіл Володимиро-Волинської громади після події були змушені піти на жорсткі заходи безпеки.

"Ця трагедія насторожила всіх жителів суспільства і педагогів, в тому числі", - сказала чиновник.

Вчора, 12 січня, всі керівники навчальних закладів вирішили видати наказ про заборону залишати школу.

Скільки вона триватиме, начальник управління з гуманітарних питань не уточнила. Але додала, що така заборона у зв'язку з карантином діяла і раніше, але зараз керівники шкіл вирішили посилити заходи безпеки.

Після трагічної загибелі хлопчика на Волині учням заборонили виходити зі шкіл на перервах

На Волині школяр вийшов на перерві та потонув у річці, провалившись під лід (фото: vl.dsns.gov.ua)

У прес-службі волинських рятувальників передали, що 13 січня у Луцьку провели навчання з правил безпеки на льоду за участю співробітників Головного управління ДСНС України у Волинській області, працівників екстреної медичної допомоги та рибоохорони.

Такі навчання пройшли на заплаві річки Стир в районі вулиці Ковельської - в місцях, де зазвичай збирається багато любителів зимової риболовлі. Посилена увага до безпеки на водоймах взимку пов'язана також з масовими заходами на водоймах під час Водохреще.

Відео: на Волині рятувальники провели інструктаж про заходи безпеки на водоймах і на льоду

Раніше повідомлялося, що в Черкасах курсанти героїчно кинулися рятувати рибалок, які провалилися під лід.

Нагадаємо також, нещодавно у Кропивницькому лікар, який витягнув школярку з-під криги, розповів про порятунок.

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