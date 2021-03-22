Трагічна ДТП у Львові: дитину позбавив життя каналізаційний люк

У Львові відбулося страшна ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик. Автомобіль ДСНС зачепив під час руху каналізаційний люк, який влетів у зустрічний автомобіль.

Аварія сталася близько 10 вечора в неділю, 21 березня, в районі авторинку на вулиці Зеленій. Автомобіль ДСНС під час руху зачепив каналізаційний люк, який зірвався і влетів у машину, що рухалася по зустрічній смузі.

Що саме сталося

Як повідомили очевидці, люк пробив лобове скло в автомобілі. В результаті нещасного випадку загинув 10-річний хлопчик, який перебував на передньому сидінні.

За інформацією видання, в автомобілі їхала сім'я – мама, тато і син. Мама сіла на заднє сидіння, а дитині дозволили сісти попереду, поруч з батьком. Дитина загинула на місці.

"Автомобіль служби цивільного захисту ГУ ДСНС у Львівській області під керуванням водія 1973 року народження наїхав на каналізаційний люк, після чого кришка люка вилетіла на смугу зустрічного руху і потрапила в лобове скло Acura MDX під керування водія 1985 року народження", - підтвердили аварію в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

У ДСНС додали, що службовий автомобіль їхав на місце пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Мерія почала за фактом ДТП службове розслідування.

Фото з місця трагедії (varta1.com.ua)