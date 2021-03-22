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Трагічна ДТП у Львові: дитину позбавив життя каналізаційний люк

Новость на русском → Львів, Понеділок 22 березня 2021 10:18
Трагічна ДТП у Львові: дитину позбавив життя каналізаційний люк ДТП у Львові 21 березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львові відбулося страшна ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик. Автомобіль ДСНС зачепив під час руху каналізаційний люк, який влетів у зустрічний автомобіль.

Деталі страшної аварії повідомили на порталі ZAXID.net.

Аварія сталася близько 10 вечора в неділю, 21 березня, в районі авторинку на вулиці Зеленій. Автомобіль ДСНС під час руху зачепив каналізаційний люк, який зірвався і влетів у машину, що рухалася по зустрічній смузі.

Що саме сталося

Як повідомили очевидці, люк пробив лобове скло в автомобілі. В результаті нещасного випадку загинув 10-річний хлопчик, який перебував на передньому сидінні.

За інформацією видання, в автомобілі їхала сім'я – мама, тато і син. Мама сіла на заднє сидіння, а дитині дозволили сісти попереду, поруч з батьком. Дитина загинула на місці.

"Автомобіль служби цивільного захисту ГУ ДСНС у Львівській області під керуванням водія 1973 року народження наїхав на каналізаційний люк, після чого кришка люка вилетіла на смугу зустрічного руху і потрапила в лобове скло Acura MDX під керування водія 1985 року народження", - підтвердили аварію в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

У ДСНС додали, що службовий автомобіль їхав на місце пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Мерія почала за фактом ДТП службове розслідування.

Трагічна ДТП у Львові: дитину позбавив життя каналізаційний люкТрагічна ДТП у Львові: дитину позбавив життя каналізаційний люкТрагічна ДТП у Львові: дитину позбавив життя каналізаційний люк

Фото з місця трагедії (varta1.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Польщі ще один автобус з українцями потрапив у ДТП.

А також розповідали про те, що в Одесі в аварію потрапив автомобіль, що їхав з похорону жертв іншої ДТП.

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