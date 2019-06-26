Трагічно загинув музикант легендарних "Песняров": усі деталі і відео

Аркадій Івановський, гітарист з останнього складу легендарної білоруської групи "Песняры", трагічно загинув. 59-річний музикант потонув у водосховищі "Дрозди", що розташоване у північно-західній околиці Мінська, на річці Свіслоч. Про це повідомляє "Белта".

Повідомлення від очевидців про те, що невідомий чоловік пішов купатися і так і не вийшов з води, надійшло вранці, 24 червня. На березі Івановський залишив особисті речі, серед яких були документи, а також ключі від автомобіля.

Аркадій Івановський (фото: vk.com)

Прибулі рятувальники витягли тіло музиканта з води. Зараз правоохоронці Білорусі проводять ряд перевірочних заходів, щоб встановити всі обставини трагедії. Точна причина смерті Аркадія Івановського, який проживав у Мінську, буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Ансамбль "Песняры" (Аркадій Іванівський крайній зліва, фото: vma-pesnyary.com)

Аркадій Івановський був гітаристом останнього складу так званих "мулявинських" "Песняров" (під керівництвом Володимира Мулявіна. - Ред.). В ансамблі він виступав з 1996 року. Після розколу колективу в 1998 році, залишився працювати в колективі Мулявіна, з яким виступав аж до 2003 - смерті лідера групи. Там він пропрацював до розпаду колективу в 2003 році.

Ансамбль "Пісняры" (Аркадій Івановський з гітарою, відео: YouTube/OVer711)

З 2004 року викладав на кафедрі художньої творчості та Інституту продюсерства сучасних знань ім. О. М. Широкова. Гітарист співпрацював з різними групами, зокрема з Vip Jazz Андрія Славинського.

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